»Vi overholder og bakker op om restriktioner og vacciner i pandemien. Men det her, det giver ingen mening.«

Det konstaterer Anja Egebæk, hvis juleplaner må laves helt om, efter DSB søndag indførte krav om gyldigt coronapas i InterCity- og lyntog.

Onsdag i forrige uge fik hendes mand, Johnny, nemlig konstateret coronavirus. Og efter at have været isoleret 48 timer, efter alle symptomer var væk, er han nu tilbage på arbejde.

»Johnny sidder 40 minutter i bus, når han skal til og fra arbejde – hvor han i øvrigt sidder sammen med en masse kollegaer,« fortæller 50-årige Anja Egebæk fra Ørestad.

Og det må han gerne. Både sidde i bus i næsten halvanden time om dagen og være på kontoret med kollegaerne.

Men køre med InterCity- og lyntog, det må han ikke. For personer, som har fået en positiv coronatest, vil coronapasset – symptomer eller ej – nemlig være ugyldigt i 14 dage.

Og det er problematisk, når man bor i Ørestad uden en bil og skal holde juleaften i Vejle.

»Lige præcis i år er det vigtigt for os, min mand, børn og mig, at holde jul hos min mor i Vejle. Julen er lidt speciel i år, fordi jeg mistede min far i sommer. Og det første år uden ham vil vi være hos min mor, så vi også kan komme på kirkegården,« fortæller Anja.

Men fordi DSB som tidligere nævnt har indført krav om gyldigt coronapas i InterCity- og lyntog, kan Johnny ikke komme med, fordi han for nylig har haft coronavirus.

»Man tror ikke rigtig på det, vel? Jeg kunne forstå det, hvis han skulle være isoleret. Men det giver ingen mening, når han kan gå på arbejde,« mener Anja.

Hun savner logikken bag DSBs krav.

For hvis Johnny havde arbejdet i Vejle, havde det ikke være noget problem. Og som Anja siger, så »smitter dem, der går på arbejde, vel ikke mindre i togene«.

Og hvis Anja og familien skulle have været til Dronningmølle, hvor svigerforældrene bor, vil der fra Ørestad der være et kvarters længere transporttid end til Vejle. Men her er der ikke krav om coronapas.

Skal du med lyn- eller intercitytog i juledagene?

Men juleaften i Vejle skal ske. Ligegyldigt hvor kringlet rejsen ender med at blive.

»Så vi er nu ude i at tage to forskellige tog, der ikke kræver gyldigt coronapas, til Midtsjælland, hvor vi mødes med en, vi kender, der kommer kørende i bil. Så tager vi bilen til Vejle, fejrer jul og så retur til Sjælland igen, aflevere bil og igen med to tog,« forklarer Anja.

Det betyder altså, at familien kommer til at bruge længere tid i offentligt transport nu, end de ville have gjort, hvis de kunne tage lyntoget til Vejle.

»Vi har talt om, hvorvidt vi bare skulle få bøden. Det er jo lige før, at det godt kan betale sig,« konstaterer hun og fortsætter:

»Der er frustrerende og pisseuretfærdigt. Men mest af alt er jeg faktisk bare ked af det.«

Ked af, at julen med sin mor vil blive kogt helt ind til benet. At planen om at komme 24. december om morgenen og pynte juletræ sammen nu vil ryge i vasken. Det samme vil julefrokosten juledag.

Familien kommer altså til at misse mange timer sammen, fordi de nu bliver afhængige af bilen, de skal tage og aflevere på Midtsjælland.

»Mange vil nok tænke: 'Kan din mor ikke bare komme til jer', og det kunne hun gøre alle andre år. Men lige i år vil vi være hos hende. Og det skal DSB ikke ødelægge,« siger Anja.

Flere af Christiansborgs sundhedsordførere mener, at det er problematisk, at tidligere coronasmittede, som igen er raske og symptomfri, risikerer at blive forhindret i at tage toget på juleferie på grund af kravet om coronapas.

Derfor vil flere af politikerne tage det op med sundhedsminister Magnus Heunicke.

Heriblandt sundhedsordfører i Dansk Folkeparti Liselott Blixt:

»Det er et stort problem, og det bliver man nødt til at ændre, så man sikrer, at folk kan tage toget hjem til jul, når man nu har været igennem en sygdom og er symptomfri,« siger hun til Ritzau.

Foruden kravet om et gyldigt coronapas skal rejsende med tog og bus også have en pladsbillet til togturen og bære mundbind eller visir.

Tiltagende gælder frem til den 16. januar, og det koster en bøde på 750 kroner, hvis kravene ikke bliver overholdt.