Skal du med toget henover julen, kan det godt betale sig at læse med.

Det bliver nemlig en dyr tur på skinner, hvis du ikke følger de nye regler, som er gældende helt frem til 16. januar.

750 kroner.

Det vil det koste dig, hvis du den næste måneds tid sætter dig ind i et lyn- eller intercitytog uden pladsbillet og gyldigt coronapas.

Skal du med lyn- eller intercitytog i juledagene?

Det oplyser transportminister Benny Engelbrecht søndag eftermiddag på et pressemøde og begrunder med følgende i Transportministeriet pressemeddelelse:

»Det går rigtig stærkt med smitten lige nu, og derfor er der også brug for ekstra opmærksomhed og ekstra tiltag, så juletrafikken kan opretholdes og smittespredningen mindskes. Derfor indfører vi nu krav om coronapas på de lange rejser samt pladsbilletkrav, så der ikke er overfyldte tog i juleperioden, hvor mange rejser længere.«

Det betyder, at man som udgangspunkt ikke kan rejse med tog, hvis man har modtaget et positivt coronasvar inden for de seneste 14 dage.

Der er dog en undtagelse:

Hvis ens arbejde eller uddannelsessted har godkendt en dispensation, er der mulighed for at rejse til og fra arbejde eller uddannelse.

Desuden er børn også undtaget reglen og kan derfor rejse uden coronapas.

Og hvad hvis man er over 15 år og hverken har dispensation eller coronapas?

Så skal du ikke frygte at blive smidt af toget. Ifølge transportministeren er der nemlig kun lovhjemmel til at give en bøde og ikke til at smide passagerer af toget ved næste stop.

Kravet om pladsbillet og gyldigt coronapas gælder kun for InterCity og InterCityLyn og altså ikke rejser med S-tog elle regionaltog.

Pladsbilletter koster 30 kroner og 10 kroner for pendlere. Efter 27. december vil det dog blive gratis.