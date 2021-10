Mette Frederiksens forgænger i Statsministeriet, Lars Løkke Rasmussen, har aldrig modtaget rådgivning om at han burde indstille sin telefon til at slette sms'er efter 30 dage. Det skriver han i en sms til B.T.

»Nej, en sådan rådgivning har jeg ikke modtaget,« skriver Lars Løkke Rasmussen.

Torsdag formiddag forklarede statsminister Mette Frederiksen overfor pressen, at grunden til hun og flere andre centrale medarbejdere i Statsministeriet ikke havde deres sms-korrespondance fra dagene omkring regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark, så skyldtes det, at man i Statsministeriet rådgav om, at sms'erne burde slettes efter 30 dage.

Men den rådgivning har Lars Løkke Rasmussen altså ikke fået. Faktisk har han alle sine sms'er fra 2011 og frem, skriver han på Facebook.

Lars Løkke har aldrig fået rådgivning fra Statsministeriet om, at det var en god ide at indstille sin telefon til at slette beskeder efter 30 dage. Vis mere Lars Løkke har aldrig fået rådgivning fra Statsministeriet om, at det var en god ide at indstille sin telefon til at slette beskeder efter 30 dage.

»I toget på var hjem i stillekupé fra Aarhus. Dejligt med en ledig stund - hygger mig et par timer med en tur ad ‘memory lane’ ved at scrolle gennem gamle sms’ere fra 2011 og frem,« skriver den tidligere statsminister en smule spydigt på Facebook onsdag aften kort før midnat.

Han skriver desuden, at den eneste grund til at han ikke har beskeder, der går endnu længere tilbage i tid, skyldtes at han skiftede telefonen ud efter sin første statsministerperiode.

B.T. afslørede tirsdag, at Mette Frederiksens særlige rådgiver Martin Justesen havde slettet sin korrespondance om minkskandalen. Onsdag kunne TV2 afsløre at det samme gjaldt statsministeren selv og departementschef Barbara Bertelsen.

Minkkommisionen, som netop nu gransker hele forløbet i skandalen om de aflivede mink, havde bedt om sms'erne, men fået besked på, at det ikke kunne lade sig gøre. De fandtes nemlig ikke mere.