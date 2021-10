»Hvis man fulgte reglerne i Statsministeriet, så var der slet ingen sikkerhedsmæssige grunde til at slette nogen sms'er overhovedet«

Det var af 'sikkerhedsmæssige grunde.' Og i øvrigt fulgte Mette Frederiksen bare den vejledning, hun havde fået fra Statsministeriet.



Sådan lød forklaringen fra statsministeren torsdag, da hun overfor pressen skulle forsøge at forklare, hvorfor hendes sms-beskeder fra de afgørende dage i november sidste år, hvor regeringen traf beslutningen om at slå alle mink i Danmark ned, nu er forsvundet.

Men hvis Mette Frederiksen faktisk fulgte de regler for it-sikkerhed og krypteret kommunikation, som gælder for Statsministeriet, så havde det slet ikke været nødvendigt at slette nogle sms'er, lyder det fra tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen.

I det øjeblik en ny statsminister tiltræder, får de en såkaldt sikkerhedsbelæring foranstaltet af PET. Her får ministrene at vide, hvad de skal være opmærksomme på, hvad de skal være opmærksomme på i forhold til følsomme informationer, så informationerne ikke bliver misbrugt af fremmede magter, forklarer Bonnichsen.

»Man giver dem et fundament ved at introducere dem for Statsministeriets sikkerhedscirkullære. Det relaterer sig ganske vist forholdsvist til NATO- og EU-dokumenter, men det er en god måde at forholde sig til sikkerhed på, fordi man dermed krypterer kommunikationen,« siger Hans Jørgen Bonnichen.

»Havde man i Statsministeriet fulgt den vejledning, så havde der slet ikke været nogen sikkerhedsmæssige grund til at slette de sms'er,« siger han.