Den ansvarlige rådmand for de udbygningsaftaler, der i går blev konkluderet ulovlige i en advokatundersøgelse, Hans Henrik Henriksen (S), har sygemeldt sig.

Det bekræfter han fredag til B.T.

»Nu skal der konstitueres en ny ledelse. Jeg fortsætter alligevel ikke efter årsskiftet, og jeg vil ikke stå i vejen for nye beslutninger, der skal tages.«

»Jeg føler, jeg kommer til at skygge for meget. Derfor er det bedst, jeg ikke er med.«

Men hvorfor trækker du dig ikke helt fremfor at sygemelde dig?

»Jeg har stadig en forpligtelse over for mine andre medarbejdere i forvaltningen. Dem svigter jeg ikke. De ved, hvor jeg står, og jeg er også nødt til at bevise, at jeg stadig er her for dem.«

Sagen, som nu får Hans Henrik Henriksen til at trække sig, bunder i de omtalte udbygningsaftaler, som er erklæret for ulovlige i en advokatundersøgelse.

Ifølge lovgivningen er udbygningsaftaler en aftale mellem bygherre og kommune - men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur.

Flere entreprenører beretter dog om metoder, hvor kommunen tager initiativet, hvorfor entreprenørerne har følt sig forpligtet til at betale millioner af kroner. Undersøgelsen inkluderer sager mellem 2011 og 2021.

Udbygningsaftaler kort fortalt Udbygningsaftalerne – eller 'studehandler' og 'lokumsaftaler' – er en aftale mellem bygherre og kommunne, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur. I sager fortalt i B.T. har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang er kommunens opgave at betale for. Men flere bygherrer er stået frem og sagt, at de aftaler er kommet på kommunens opfordring.

Hans Henrik Henriksen anerkender, at sagen er kritisabel. Den tager han også på sig:

»Jeg tager de ting, som advokatfirmaet er kommet frem med, til efterretning. Det har ikke været godt nok. Jeg lægger mig fladt ned, og jeg anfægter på ingen måde deres konklusioner.«

Hvordan kan det her foregå i ti år, uden der er nogen, der gør noget ved det?

»Før i sommer er der aldrig nogen, som har ytret en utilfredshed. Jo, et par enkelte tilfælde. Men i sommer trådte nogle frem, og så startede en kædereaktion, hvor nogle mailkorrespondancer er kommet frem, som jeg ikke har kendt til. Og det har bare ikke været godt nok fra vores side af.«

»Men jeg må også sige, at der sidder nogle politikere og vasker hænder nu. De har aldrig holdt sig tilbage med, hvad de vil have i forbindelse med planlægningsprocesser, hvad angår lokalplaner og udbygningsaftaler. Det skulle være sket på lovlig vis, men de har også krævet deres i de her sager, og der er aldrig blevet spurgt kritisk til det.«

»Det glemte man i går (torsdag ved præsentationen af advokatundersøgelsen, red.). Det, synes jeg, er sølle.«

Men det er vel dig, der skal sørge for, at tingene i praksis foregår efter lovgivningen?

»Jeg sidder som politisk ansvarlig, ja. Men jeg har ikke siddet og sagsbehandlet. Jeg har taget sager med til det politiske udvalg, som jeg har fremlagt.«

»Men det er altså ikke min rolle at sagsbehandle. Jeg ved ikke, hvad der bliver skrevet til udviklere. De typer meddelelser har jeg aldrig fået. Og derfor er jeg overrasket.«

»Men det er mit ansvar i sidste ende, og tingene har ikke været gode nok. I sidste ende var udbygningsaftalerne nok gået igennem alligevel, men vi har valgt den forkerte vej. Vores job er at vejlede, men vi skal ikke opfordre. Vi er gået et skridt for langt.«

Hans Henrik Henriksen mener desuden, at hjemsendelsen af direktør Anders Fokdal er forkert, da man, ifølge Henriksen, ikke fandt det tilstrækkeligt bevist, at Fokdal har været overordnet indblandet i sagerne.

»Derfor er hjemsendelsen utilstedelig. Men der var et politisk flertal, der sagde, at der skulle udvises handlingskraft.«

Hans Henrik Henriksen stopper officielt som rådmand ved årsskiftet. Herefter har han ikke lagt endelige planer for, hvad fremtiden skal bringe.