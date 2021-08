Kritikken vælter ned over forsvarsminister Trine Bramsen, efter det trin for trin kommer frem, hvad hun har foretaget sig, mens Kabul faldt til Taliban.

Nu er det også kommet frem i B.T., at hun var til frokost på en fin herregård, inden hun tog til koncert i Odense om aftenen fredag 13. august med statsminister Mette Frederiksen.

Det var Trine Bramsens prioriteringer samme dag, udenrigsminister Jeppe Kofod fra morgenstunden meldte ud, at Kabul var tæt på at falde, og en stor evakuering skulle i gang.

Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, er fortørnet.

Lars Christian Lilleholt (V) kommer med hård kritik af regeringen.

»Jeg synes, at regeringens og forsvarsministerens håndtering af den voldsomme sikkerhedspolitiske situation i Afghanistan har været dybt kritisabel,« siger han.

Lars Christian Lilleholt mener slet ikke, at især Trine Bramsen har taget situationen alvorligt nok.

»Man er kommet alt for sent i gang med krisehåndteringen på trods af klare advarsler. Og man har slet ikke taget det alvorligt nok. Det vidner de mange historier, som kommer frem jo også om,« siger han og tilføjer:

»Når Danmarks ambassade lukker ned fredag, og ansatte bliver evakueret, fordi Taliban er i fuld gang med indtage Kabul, så er det da besynderligt, at forsvarsministeren prioriterer at spise frokost i en golfklub og om aftenen tager til koncert med statsministeren,« siger han.

Trine Bramsen har sendt dette svar til kritikken af hendes prioriteringer med restaurantbesøg, koncert og Ærø-tur i forbindelse med Kabuls fald til Taliban:

»Som jeg tidligere har sagt, kan jeg bekræfte, at jeg har deltaget i alle politiske beslutninger og fysisk deltaget i alle politiske møder over weekenden vedrørende Forsvarets opgaver. Jeg har ikke yderligere at tilføje,« lyder det lørdag fra forsvarsministeren.

Men den kommentar er slet ikke nok.

Både Venstre og Konservative kræver en redegørelse om hele forløbet.

Presset vokser på forsvarsminister Trine Bramsen.

»Det er ikke betryggende for vores soldater, udsendte og andre ansatte i den danske indsats, at regeringen tilsyneladende tager så let på en international sikkerhedspolitisk krise. Det skal regeringen redegøre for, og vi kommer til at følge op på det, når den akutte krise er håndteret,« siger Lars Christian Lilleholt.

De Konservatives forsvarsordfører Niels Flemming Hansen er enig.

»Nu skal vi først have de sidste evakueringer overstået helt. Herefter skal vi have en samlet evaluering af hele evakueringen. Og her skal der også redegøres for ministrenes prioriteringer, samtidig med evakueringen blev besluttet,« siger han.

Indtil videre fortsætter evakueringerne til 31. august, og så venter altså en redegørelse omkring forløbet.