'Vi er ikke bange for at kalde den for en af Nordsjællands bedst gemte perler og skønneste oaser.'

Sådan skriver Café og Restaurant Hestkøbgaard ved Furesø Golfklub på sin hjemmeside.

Og samtidig med at Danmark iværksatte en af de største evakueringsoperationer nogensinde, nød forsvarsminister Trine Bramsen da også maden på den lækre herregård.

Mens udenrigsminister Jeppe Kofod fredag morgen advarede om, at Afghanistans hovedstad, Kabul, ville falde til Taliban inden for kort tid, var Trine Bramsen sammen med erhvervsminister Simon Kollerup til middag omkring klokken 13 på netop Café og Restaurant Hestkøbgaard.

Forsvarsminister Trine Bramsen er i modvind, efter det er kommet frem, hvad hun har lavet sidste weekend, mens Kabul ville falde til Taliban. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen er i modvind, efter det er kommet frem, hvad hun har lavet sidste weekend, mens Kabul ville falde til Taliban. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg kan bekræfte, at Trine Bramsen og Simon Kollerup spiste frokost hos os fredag 13. august. Det var efter bordbestilling fra Erhvervsministeriet,« siger Martin Vitrup, der er restauratør hos Café og Restaurant Hestkøbgaard.

Både Trine Bramsen og Simon Kollerup havde nemlig holdt et pressemøde om formiddagen et andet sted i Nordsjælland om ny strategi for industripolitik på forsvarsområdet.

Og det skulle åbenbart fejres med middag på den fine herregård.

Dermed vokser sagen om Trine Bramsens prioriteringer samtidig med den store evakuering fra Kabul.

Efter middagen på Café og Restaurant Hestkøbgaard gik turen nemlig over Storebælt til koncert på Fyn.

Her var Trine Bramsen i selskab med statsminister Mette Frederiksen til koncert med Folkeklubben og Patina i Den Fynske Landsby i Odense fredag aften.

Og søndag formiddag fandt Bramsen også tid til at besøge Ærø.

Her besøgte hun blandt andet Navigationsskolen og talte om sæler og fiskeri med folk på Ærø Havn i selskab med blandt andre Ærøs socialdemokratiske borgmester, mens Taliban samme dag rykkede ind i Kabul.

Jacob Kaarsbo, som er tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, er meget forundret over Trine Bramsens prioritering.

»Jeg synes, at hvis der er nogen advarselslamper, der har bimlet, så har hun i hvert fald set stort på det. Man kan sige, at selv om der er krise, så kan man godt tage ud og spise en frokost med en kollega, tænker jeg. Men det samlede billede viser jo en lidt aparte adfærd i forhold til kriseledelse,« siger Jacob Kaarsbo.

B.T. har spurgt Trine Bramsen, hvorfor hun valgte at spise frokost på herregården ved Furesø Kommune, samtidig med at Afghanistan skulle evakueres. Forsvarsministeren har sendt følgende svar:

»Som jeg tidligere har sagt, kan jeg bekræfte, at jeg har deltaget i alle politiske beslutninger og fysisk deltaget i alle politiske møder over weekenden vedrørende Forsvarets opgaver. Jeg har ikke yderligere at tilføje,« lyder det lørdag fra Trine Bramsen.