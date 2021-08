Forsvarsminister Trine Bramsen har konsekvent fastholdt, at hun ikke ville være taget til koncert om aftenen fredag 13. august, hvis hun på det tidspunkt havde vidst, hvor hurtigt situationen ville eskalere i Kabul.

Men B.T. kan nu afdække, at regeringen allerede fredag morgen var klar over, at Kabul ville falde inden for kort tid.

Det var så akut, at udenrigsminister Jeppe Kofod samme morgen fandt det nødvendigt at ringe til politikere i Udenrigspolitisk Nævn for at orientere dem om, at ambassaden i Kabul skulle rømmes, erfarer B.T. fra en række kilder.

Men selvom Danmark i disse timer iværksatte en af de største evakueringsoperationer nogensinde, tog forsvarsminister Trine Bramsen i selskab med statsminister Mette Frederiksen til koncert med Folkeklubben og Patina i Den Fynske Landsby i Odense fredag aften.

Fredag aften er forsvarsminister Trine Bramsen til koncert i Den Fynske Landsby i Odense i selskab med statsminister Mette Frederiksen og Odenses borgmester. Samme morgen har udenrigsminister Jeppe Kofod informereret Udenrigspolitisk Nævn om, at situationen i i Kabul er meget alvorlig, og at den danske ambassade i den afghanske hovedstad rømmes. Foto: Privat foto Vis mere Fredag aften er forsvarsminister Trine Bramsen til koncert i Den Fynske Landsby i Odense i selskab med statsminister Mette Frederiksen og Odenses borgmester. Samme morgen har udenrigsminister Jeppe Kofod informereret Udenrigspolitisk Nævn om, at situationen i i Kabul er meget alvorlig, og at den danske ambassade i den afghanske hovedstad rømmes. Foto: Privat foto

Det skete, få timer efter at udenrigsministeren fredag eftermiddag på direkte tv informerede pressen og den danske befolkning om situationens alvor.

Forsvarsministeriets presseafdeling bekræfter over for B.T., at forsvarsministeren fredag ikke deltog i nogen møder om evakueringen i hverken sit eget ministerium eller Udenrigsministeriet.

Og søndag formiddag fandt Bramsen også tid til at besøge Ærø. Her besøgte hun blandt andet Navigationsskolen og talte om sæler og fiskeri med folk på Ærø Havn i selskab med blandt andre Ærøs socialdemokratiske borgmester, mens Taliban samme dag rykkede ind i Kabul.

Jacob Kaarsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, er mildest talt forundret over forsvarsminister Trine Bramsens prioritering.

Søndag formiddag besøger forsvarsminister Trine Bramsen Ærø, hvor hun blandt andet mødes med den lokale partiforening. Foto: Privat foto Vis mere Søndag formiddag besøger forsvarsminister Trine Bramsen Ærø, hvor hun blandt andet mødes med den lokale partiforening. Foto: Privat foto

»Jeg bider mærke i det svar, forsvarsministeren er kommet med til kritikken. Her siger hun, at hun har deltaget i alle møder. Men pointen er, at så er der altså blevet afholdt for få møder med hende for bordenden.«

»De røde advarselslamper burde jo bimle hos forsvarsministeren fra fredag morgen. Hun skal sørge for, at hendes folk er oppe i højeste gear og beredskab, og der må man spørge: Kan ministeren få folk til det, når hun selv tager til koncert?« siger Jacob Kaarsbo og fortsætter:

»Går man forrest i en krisesituation ved at tage til koncert? Det er i hvert fald en aparte måde at gøre det på.«

Han påpeger, at selvom man ikke havde det fulde overblik over situationens alvor, så burde ministeren havde været på sin post.

»Når udenrigsministeren over for Udenrigspolitisk Nævn fredag morgen gør det klart, at vi står i en superkritisk situation, og Taliban er på vej mod Kabul, så skal der altså være folk i Forsvarsministeriet, der regner ud, at evakuering med civile fly snart lukker. Du kan ikke have Taliban inde i Kabul og så planlægge med civil evakuering,« siger Jacob Kaarsbo og tilføjer:

»Vi kunne ikke sige med sikkerhed, at Taliban ville nå Kabul søndag, men vi kunne fredag morgen sige, at det var et spørgsmål om få dage, måske timer. Taliban stod omkring 30-40 kilometer uden for bygrænsen,« siger Kaarsbo.

I Venstre er der vrede og forundring:

»Jeg er dybt forundret over forsvarsministerens prioritering. For mig at se var der ingen tvivl om, at hun på det tidspunkt, hun tog til koncerten, godt vidste, at der var en meget, meget alvorlig situation i Afghanistan. Det kan ikke komme bag på hende,« siger Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, og fortsætter:

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) holder doorstep om situationen i Afghanistan, foran Udenrigsministeriet i København torsdag 19. august 2021. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) holder doorstep om situationen i Afghanistan, foran Udenrigsministeriet i København torsdag 19. august 2021. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Tænk, hun har mere travlt med at tage til koncert på Fyn og føre valgkamp på Ærø end på at løse opgaven som forsvarsminister,« siger han.

B.T. har bedt om en kommentar til sagen fra forsvarsminister Trine Bramsen. Hun har sendt en skriftlig kommentar til B.T.

»Som jeg tidligere har sagt, kan jeg bekræfte, at jeg har deltaget i alle politiske beslutninger og fysisk deltaget i alle politiske møder over weekenden vedrørende Forsvarets opgaver. Havde jeg fredag og søndag morgen kendt situationen søndag aften, havde jeg selvsagt ikke deltaget i koncert eller besøgt Hjemmeværnet,« udtaler Bramsen i en skriftlig kommentar.