»Jeg er ikke i tvivl. Den sten kunne have slået min hustru ihjel, hvis den var gået igennem ruden.«

Steen Hagedorn blev onsdag eftermiddag endnu en i rækken af danskere, som er blevet ramt af stenkast på de svenske veje.

»Vi kommer kørende på hovedvej 23 nær Væxjø, da vi pludselig hører et kæmpe brag inde i kabinen. Lige i starten opdager jeg ikke noget, fordi jeg bliver blændet, men det går hurtigt op for mig, at ruden er smadret, og så tænker jeg straks, at det er et stenkast,« fortæller Steen Hagedorn.

Rystet af det voldsomme chok formåede Steen Hagedorn at bevare roen og undlod at foretage en undvigemanøvre, som i værste fald kunne være endt fatalt.

Jeg har gjort det klart for politiet, at jeg mener, at der er tale om et drabsforsøg Steen Hagedorn

»Og så kigger jeg over på min kone, som var med i bilen, for at se, om hun er kommet noget til. Hun er selvfølgelig chokeret, men er uskadt, og det samme er jeg.«

Steen Hagedorn og hustruen kører et par hundrede meter videre, inden de kan holde ind til siden. Her får de prajet en svensk kvinde ind, som kan hjælpe dem med at anmelde sagen til politiet.

»Jeg vil sikre mig, at der ikke var nogen misforståelser, når vi ringer. De slår det imidlertid først hen med, at det nok var et stenslag, men da sagens alvor går op for dem, rykker de ud med en patrulje.«

Samtidig kommer Steen Hagedorn i tanke om, at han ugen forinden havde købt en gammel GPS med et såkaldt dashcam i, som filmer ud af forruden.

Sten Hagedorn ved sin bilen, der har taget tydeligt skade af stenkastet Vis mere Sten Hagedorn ved sin bilen, der har taget tydeligt skade af stenkastet

»Da politiet kommer, kan de se på videoen, at stenen bliver slynget eller kastet fra grøften eller bag autoværnet ved den modkørende vejbane,« fortæller Steen Hagedorn videre.

Men trods det gode bevismateriale var der ifølge politiet ikke noget at finde på selve stedet, og siden har Steen Hagedorn heller ikke hørt noget fra det svenske politi.

Tilbage sidder han og hustruen med en følelse af, stenkastet i værste fald kunne have kostet både ham og hustruen livet.

»Jeg har gjort det klart for politiet, at jeg mener, at der er tale om et drabsforsøg. Havde vores rude været ramt af et stenslag tidligere, eller var der en fejl i ruden, så havde den sten ramt lige i maven på min kone,« siger han og tilføjer:

»Var jeg blevet ramt, så havde jeg måske ikke kunne styre bilen, og så var vi kørt galt. Det kan have alvorlige konsekvenser det her.«

Hændelsen har nu medført, at Steen Hagedorn vil være utryg fremover, når han kører bil i Sverige, hvor han i øvrigt kommer tit. Der ligger en dyb angst i ham, fortæller han.

»Jeg er ærlig talt bange og vred, og jeg håber, at man vil være bedre forberedt næste gang, selv om det kan være svært at forberede sig på.« siger han.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra politiet.