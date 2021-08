På partitur på Fyn og Ærø, mens hundredvis af danskere var i stor fare i Kabul.

Forsvarsminister Trine Bramsen er kommet i strid modvind, efter hun søndag poserede på billeder med lokale partifæller på Ærø, mens danskere skulle evakueres fra Kabul i al hast.

Trine Bramsen har forklaret, at hun aldrig var taget på partitur til Ærø, hvis hun havde vidst, at situationen i Afghanistan ville eskalere søndag.

»Jeg har deltaget i alle møder og beslutninger hen over weekenden og ugerne op til,« siger hun i en skriftlig kommentar.

Men en gennemgang af weekendens begivenheder viser, at Trine Bramsen allerede lørdag vidste, at situationen i Kabul kunne eskalere hvert øjeblik.

»Fra dansk side traf vi allerede lørdag en beslutning om at have danske militærfly i området for en sikkerheds skyld, såfremt det pludselig ikke længere kunne lade sig gøre at operere med civile fly,« sagde hun mandag morgen til TV 2.

Alligevel valgte Trine Bramsen søndag formiddag at besøge Navigationsskolen på Ærø sammen med den lokale S-borgmester, selv om hun allerede lørdag var fuldt klar over, at tingene tilstands i Kabul var på bristepunktet.

Senere på søndagen havde hun indfundet sig i Forsvarsministeriet.

Når man tager til koncert, så har man vel ikke vurderet, at man står i en alarmerende situation. Men lokummet brændte altså allerede fredag aften Jacob Kaarsbo, tidl. analysechef i Forsvarets Efterretningstjeneste

I hvert fald udsendte Forsvarsministeriet et tweet ledsaget af en pressemeddelelse klokken 14.35, hvor Trine Bramsen udtaler:

»Forsvaret arbejder i døgndrift for at gennemføre evakueringerne.«

Men på det tidspunkt har Trine Bramsen i hvert fald ikke arbejdet i Forsvarsministeriet i døgndrift.

Hun har derimod været på Fyn og på Ærø henover weekenden og er sandsynligvis først ankommet til Forsvarsministeriet søndag over frokost.

Allerede fredag aften – få timer efter den danske ambassade i Kabul var blevet evakueret – lagde Mette Frederiksen og Trine Bramsen nærmest samtidig et billede på deres Facebook-profiler, hvor de poserede ved en koncert med Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

'Folkeklubben og Patina i den fynske landsby. Endelig kan vi gå til koncert igen,' skrev Trine Bramsen på Facebook.

Det fik Facebook-brugere til at angribe Trine Bramsen for at feste, mens en sikkerhedspolitisk krise udspillede sig i Afghanistan.

Ifølge Trine Bramsen var vurderingen fredag, at 'Kabul ville være sikker som minimum til 31.8.'

Forsvarsminister Trine Bramsen er i modvind. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen er i modvind. Foto: Liselotte Sabroe

Men det faktum, at forsvarsministeren var til koncert fredag, viser, at hun havde undervurderet situationen, mener Jacob Kaarsbo, tidligere analysechef i Forsvarets Efterretningstjeneste.

»Hvis der er alarmtilstand i dit ministerium, er du enten i ministeriet eller på videolink til ministeriet. Ikke til koncert,« siger han.

Faktisk burde Bramsen have droppet alle planer om Ærø-tur og koncerter allerede torsdag, hvor USA annoncerede tilbagetrækningen af diplomatisk personale, og at amerikanske soldater blev sendt til Kabuls lufthavn for at stå for sikkerheden.

»Her burde regeringen have fanget alle alarmsignalerne. At det var et spørgsmål om få dage. Men det har regeringen ikke opfanget. Når man tager til koncert, så har man vel ikke vurderet, at man står i en alarmerende situation. Men lokummet brændte altså allerede fredag aften,« siger Jacob Kaarsbo.