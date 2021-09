Halvtomme bydele og huse, der står ubeboede hen det meste af året, skal være fortid.

Med andre ord skal det være slut med at fravige sig kravet om bopælspligt ved at få en flexboligtilladelse.

I hvert fald når det kommer til tilladelser i de lukrative områder af Aalborg.

Det mener Enhedslistens byrådsgruppe i Aalborg, hvorfor man har genfremsat et forslag på området, som man også stillede i 2017. Det oplyser gruppeformand Per Clausen (EL) til B.T.

»Byrådet beslutter, at der stilles krav om, at alle boliger skal være helårsboliger i alle nye lokalplaner i Aalborg Kommune i byzone. Det er medmindre, det eksplicit vedtages, at boligerne er undtaget fra dette krav i forbindelse med vedtagelsen af denne lokalplan,« siger han.

Per Clausen fremsætter forslaget efter, det er kommet frem, at Frank Jensen fik en flexboligtilladelse i det centrale Aalborg. Foto: Camilla Rønde

Reaktionen kommer efter B.T.'s afsløring af, hvordan tidligere overborgmester Frank Jensen har fået en særlig flexboligtilladelse til en lejlighed på Borgmestervænget i Aalborg Centrum. Med den kan han fravige den bopælspligt, der ellers er i Aalborg Kommune.

Men en sådan tilladelse er egentlig møntet på yderkommuner og randområder, der risikerer at dø hen.

Søndag meldte Venstre ud, at sådan en tilladelse ikke bør kunne lade sig gøre. Og nu stemmer Enhedslisten i:

»I mange storbyer har man oplevet, hvordan de mest attraktive boliger i de mest attraktive områder af byen reelt kommer til at fungere som fritidsboliger eller på anden vis udlejes midlertidigt.«

Frank Jensen. Foto: Tobias Kobborg

»Konsekvensen er, at mange boliger i lange perioder står tomme eller beboes af skiftende brugere. Det skaber mangel på liv i disse områder og betyder, at der bliver mangel på beboere, der indgår i det daglige fællesskab i området,« siger Per Clausen.

Udover forslaget har Per Clausen også bedt Hans Henrik Henriksen, rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, og de ansvarlige embedsfolk om en forklaring.

Det var Frank Jensens hustru, der i 2017 anmodede om tilladelsen, så familien havde et sted at være, når de var i Aalborg.

Frank Jensen er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelser.