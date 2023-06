Fredag havde statsminister Mette Frederiksen efter otte dages tavshed aftalt at gennemføre et interview med B.T. om, hvorvidt hun vil have Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) til at gendanne sine slettede beskeder fra minksagen.

Men efter blot 24 sekunder forlod hun interviewet.

»Kan I have et godt Folkemøde,« lød det fra statsministeren, efter hun to gange havde hævdet, at hun tidligere på dagen havde svaret på spørgsmålet.

Tidligere fredag lød statsministerens svar, at der kommer en redegørelse til Folketinget om forløbet.

Det svarer dog ikke på spørgsmålet, om Mette Frederiksen vil støtte Konservatives beslutningsforslag om at give FE lov til at genskabe beskederne.

Mette Frederiksen har tidligere sagt, at hun 'utroligt gerne' vil have genskabt sine slettede beskeder, hvis det teknisk kan lade sig gøre.

Indtil i sidste uge har meldingen fra den tidligere S-regering været, at det – desværre – ikke var teknisk muligt.

Det var indtil, at B.T. i denne uge kunne afsløre, at den daværende regering aldrig havde anmodet Forsvarets Efterretningstjeneste om prøve på at gendanne beskederne.

Samt at spiontjenesten ikke havde lovhjemmel til at gøre forsøget, hvilket blev fortiet for Folketingets Retsudvalg på trods af, at FE gjorde opmærksom på det i et notat til politikerne på Christiansborg.

Det kom aldrig frem.

Otte partier i Folketinget har allerede meldt ud, at de nu mener, at FE skal have lov til at forsøge på at gendanne beskederne.

Hos Venstre har man indtil videre nægtet at svare på, om de mener, at efterretningstjenesten skal forsøge at genskabe beskederne.

Heller ikke udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har villet svare på, hvad han mener.

»Jeg er til Folkemøde, ikke til pressemøde,« lød det fra Løkke, da flere journalister forsøgte at få svar fra ham på Folkemødet fredag.

Se videoen med Mette Frederiksen i toppen af artiklen.