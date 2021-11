Efter et katastrofalt kommunalvalg for Dansk Folkeparti har partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, lagt op til, der skal vælges en ny formand.

Det er dårlig timing, lyder det fra Kristoffer Hjort Storm, der efter tirsdagens kommunalvalg, er partiets eneste repræsentant i Aalborg Byråd.

»Jeg synes, det er ærgerligt at gøre det nu. Vi skulle have gjort det til vores ordinære årsmøde for to måneder siden,« siger han og uddyber:

»Det er Kristians vurdering, at det her er det rigtige tidspunkt, men jeg synes, det er lidt hurtigt at gøre det klokken halv tolv dagen efter valget.«

Hvem der så skal stå i spidsen for partiet, er det helt store spørgsmål.

»Det har jeg ingen idé om. Når jeg åbner bogen, er der ikke et navn, der springer i øjnene,« siger Kristoffer Hjort Storm.

Han mener desuden ikke, det er nok bare at skifte ud på formandsposten.

»Vi trænger til nyt blod mange steder. Vores udfordringer løses ikke ved bare at skifte ud på formandsposten. Der skal også ske noget internt i organisationen,« siger Hjort Storm, som gerne vil være behjælpelig med løsninger.

»Jeg stiller mig til rådighed for input og ideer. Jeg har lige haft et personligt godt valg og har bevist, at man godt kan være DF'er på en anden måde,« siger han med henvisning til sit personlige stemmetal ved tirsdagens kommunalvalg på 2.207 personlige stemmer.

Mange har nævnt det tidligere Venstre-medlem Inger Støjberg, som en mulighed til at tage over efter Thulesen Dahl, men det afviser Kristoffer Hjort Storm.

»Det er ikke realistisk, at hun skal gå ind og blive formand. Jeg tror, det ville sende et forkert signal ned gennem partiet. Hun er en dygtig politiker og en fantastisk person, og hun er meget velkommen – men som formand, synes jeg, er urealistisk,« siger Kristoffer Hjort Storm.

Det ekstraordinære møde i DFs hovedbestyrelse skal afholdes i weekenden.

»Jeg lægger op til en grundig evaluering, og hvis man som formand lægger op til det, så skal man også som formand være villig til, at det er ens egen post, som bliver sat ind i forhold til det,« siger Kristian Thulesen Dahl.