Guld til Danmark!

Anne-Marie Rindom har været overlegen i løbet af hele OL, men det endte ud i en dramatisk medalrace. Og det var noget, der kunne mærkes hos direktør i Dansk Sejlunion, Christian Lerche, som overværede triumfen med en masse sejlkammerater.

»Det blev mere spændende, end vi havde håbet på. Det har været fem års målrettet indsats, som bliver forløst. Det betyder så meget for sporten,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Tårerne vælter ud af øjnene på os. Jeg sidder sammen med 100 sejlkammerater og jubler. Champagnepropperne bliver åbnet nu.«

Rindom havde inden medaljesejladsen syv point ned til sin nærmeste konkurrent, hollænderen Marit Bouwmeester, der vandt OL-guld i 2016, og som er firedobbelt verdensmester. Og derfor var det utroligt spændende inden startskuddet.

Netop Bouwmeester frygtede dog, at hun have tyvstartet, og derfor vendte hun straks efter starten for at undgå en diskvalifikation, og det gav Anne-Marie Rindom et indledende forspring til rivalen, som viste sig at være afgørende for Anne-Marie Rindom og Dansk Sejlunion.

»Hvis vi på forhånd havde vidst, at hun var gået ind i medalrace med en føring på syv point foran, så havde vi taget det. Men, fordi hun har klaret det så godt inden, blev det alt for spændende her til sidst. Hun skulle bare holde tæt til hollænderen, og så var den sikker. Hun er en utrolig stærk kvinde!« afslutter Christian Lerche, inden han vender tilbage til festlighederne.

Anne-Marie Rindom er nu den mest vindende danske kvinde inden for sejlsport med sine nu to OL-medaljer.