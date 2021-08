Det kører for Anne-Marie Rindom – både på vands og til lands.

For hun danner par med australieren og tidligere OL-sejler Ryan Palk. Det bekræfter hun over for B.T.s hold i Tokyo. Det er dog ikke sejlads, han har været mest kendt for i de seneste år.

En hurtig søgning på diverse australske medier viser nemlig, at han har været med i den australske version af 'The Bachelorette' – et program, hvor en masse mænd kæmper om at kunne få lov til at date og lave et frieri til en bestemt kvinde. Og deltagelsen i programmet bekræfter Anne-Marie Rindom også overfor B.T.

»Jeg tror ikke, han er så glad, at jeg siger det. Men han har været med i 'Bachelorette Australien' for seks år siden, tror jeg. Jeg tror, det var hans søster, som synes, han skulle videre i livet på det tidspunkt,« griner Anne-Marie Rindom, da hun får spørgsmålet om hans deltagelse i programmet.

Guldvinder Anne-Marie Rindom på podiet (REUTERS/Carlos Barria) Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Guldvinder Anne-Marie Rindom på podiet (REUTERS/Carlos Barria) Foto: CARLOS BARRIA

Men heldigvis for Anne-Marie Rindom fandt Ryan Palk ikke kærligheden i programmet, og han følger nu Anne-Marie Rindoms bedrifter tæt. Han var nemlig en af de første til at ønske Rindom tillykke med guldet, før hun fik et opkald fra Kronprins Frederik.

»Han er helt oppe at køre. Han er heldigvis i samme tidszone. Han bor i Australien, han er kun en time foran,« fortæller Anne-Marie Rindom til B.T.s delegation i Tokyo og fortsætter:

»Han følger ret meget med. Han har selv sejlet, men han er træner nu. Han var sejler indtil Rio, men så stoppede han, fordi han ikke blev kvalificeret. Så nu er han træner for det australske sejlerlandshold. Jeg tror, han ville ønske, at han var her og kunne opleve alle de her ting.«

Selvom distancen er stor, da Anne-Marie Rindom og Ryan Palk bor i hver sin ende af kloden, så får de det alligevel til at fungere.

Foto: OLIVIER MORIN Vis mere Foto: OLIVIER MORIN



»Vi mødte hinanden for to år siden, så vi har jo nærmest kun været kærester under corona. Men vi får det til at fungere, og han var og besøge mig i Danmark i foråret, hvor han var på besøg i 1,5 måned,« forklarer Anne-Marie Rindom.

Og mon ikke Ryan Palk er utrolig stolt af sin kærestes præstation og over, at hun nu har kunnet opgradere sin OL-bronzemedalje til en guldversion.

»Den er så flot. Jeg så et billede af den, inden vi tog afsted. Og jeg tænkte, at den ville jeg bare have med hjem,« siger Anne-Marie Rindom tidligere til B.T. og fortsætter:

»Jeg tror også, at bronzemedaljen fra Rio lige bliver skubbet lidt til siden derhjemme.«