Nogle stemmer kender de fleste danskere.

Så da den danske OL-guldvinder Anne-Marie Rindom pludselig fik stukket en mobiltelefon i hånden med Dannebrog i hånden i bådehavnen i Enoshima, kunne hun også godt høre, hvem der var i den anden ende.

Telefonen var DIF-formand Hans Natorps, og i røret var såmænd bare Danmarks kommende konge.

»Det er Kronprinsen, jeg lige har snakket med. Det er jo casual, storgrinede Anne-Marie Rindom og fortsatte:

»Ej, det er helt vildt fedt, at han følger med. Han elsker jo også sejlsport. Det er super at få sådan en kæmpe opbakning fra Danmark. Hold nu op, det er vildt,« siger Anne-Marie Rindom med et guldsmil af de store.

Hun har været meget igennem de seneste dage, og derfor var hun mere end lykkelig. Efter sejlads nummer otte og ni, der gik så galt, at en næsten sikker guldmedalje var ved at blive sat over styr, kunne hun med klogskab sejle guldet hjem.

»Jeg er fuldstændig oppe at køre. Det er for vildt, at det her sker efter en femtedag, hvor alt går galt. Jeg holdt mig cool og blev ved med at kæmpe,« siger Anne-Marie Rindom, der har haft nogle hårde timer siden mareridtsdagen på vandet forleden.

»De seneste 48 timer været forfærdelige. Jeg har aldrig haft så ondt i maven. Jeg er så lettet nu. Det er så dejligt. Endelig!,« siger Rindom.