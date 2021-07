Endnu en tv-kommentator er blevet fyret under dækningen af OL.

For under livedækningen på tv-stationen ERT af bordtenniskampen mellem græske Panagiotis Gionis og sydkoreanske Jeoung Young kom den græske vært Dimosthenis Karmoiris med en racistisk kommentar rettet mod den sydkoreanske bordtennisstjerne.

Tv-værten sagde nemlig under deres morgen-nyhedsprogram, at han 'ikke forstod, hvordan disse mennesker kunne holde øje med bolden frem og tilbage med de smalle øjne', samtidig med, at han pegede på sine egne øjne. Karmoiris' kommentar fik både ham selv og medværten til at grine i studiet.

Og bare få timer senere ramte konsekvensen af kommentaren ham, da ERT meddelte, at Dimosthenis Karmoiris nu ikke var en del af deres arbejdsplads længere. Han var blevet fyret.

Foto: THOMAS PETER Vis mere Foto: THOMAS PETER

»Racistiske kommentarer hører ikke til på tv. Dimosthenis Karmoiris' samarbejde med ERT blev afsluttet i dag umiddelbart efter morgenshowet til ERT1,« oplyser tv-stationen ifølge det græske medie news247.

Det er ikke det eneste tilfælde, hvor OL-dækningen er endt i en skandale.

For den hollandske sportsjournalist Johan Dersken endte også i massiv modvind, da han dækkede kvindefodboldkampen mellem Brasilien og Holland ved legene i Tokyo.

Dersken kaldte den 33-årige brasilianske målmand Bárbara Barbosa for en gris i en trøje, og at hun var en hån mod det brasilianske landshold.