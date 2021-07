Den tyske cykellandstræner, Patrick Moster, står med noget af et forklaringsproblem efter dagens enkeltstart i Tokyo.

For mens han løber efter den tyske rytter Nikias Arndt, så råber han nogle ord, som han nok ikke ønsker blev fanget på kamera.

Nikias Arndt, der til sidst endte på 19.-pladsen, havde Amanuel Ghebreigzabhier fra Eritrea og Azzedine Lagab fra Algeriet foran sig, og det fik den tyske landstræner til at råbe: 'Fang kamelrytterne'.

Det har han sidenhen været ude og undskylde, og det tyske idrætsforbund tager stærkt afstand fra kommentaren.

epa09372646 Azzedine Lagab (L) of Algeria and Ahmad Badreddin Wais of the Olympic Refugee Team compete in the Men's Road Cycling Time Trial at the Tokyo 2020 Olympic Games at the Fuji International Speedway in Oyama, Japan, 28 July 2021. EPA/CHRISTOPHER JUE Foto: CHRISTOPHER JUE Vis mere epa09372646 Azzedine Lagab (L) of Algeria and Ahmad Badreddin Wais of the Olympic Refugee Team compete in the Men's Road Cycling Time Trial at the Tokyo 2020 Olympic Games at the Fuji International Speedway in Oyama, Japan, 28 July 2021. EPA/CHRISTOPHER JUE Foto: CHRISTOPHER JUE

»Jeg heppede på Nikias Arndt, og i kampens hede, og med alt det vi har om ørene på os, så kom jeg til at bruge nogle forkerte ord. Jeg er så ked af det, og jeg kan kun sende en dybfølt undskyldning. Jeg ville ikke nedgøre nogen,« fortalte Patrick Moster, kort efter enkeltstarten var færdig ifølge, mediet Kurier.

Tysklands Olympiske Komité er også kommet med en reaktion på racismeskandalen.

»Team Germany går ind for overholdelse af de olympiske værdier af respekt, fair play og tolerance og lever efter dem i alle deres sportslige konkurrencer,« siger præsident Alfons Hörmann.

Det er ikke den eneste racismeskandale, som har ramt OL i Tokyo. En græsk tv-vært er også blevet fyret på baggrund af sine udtalelse på direkte tv om en sydkoreaners øjne under en bordtenniskamp.