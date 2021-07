»Det er kæmpe stort og meget anderledes.«

Ordene kommer fra 22-årige Signe Bro. Hun er svømmer, OL-debutant og har tidligere været med flere gange ved VM og EM.

»Så det er rigtig fedt at være her nu. Endelig går det hele op i en højere enhed for mig. Jeg synes, jeg har okay styr på nerverne indtil nu,« griner hun og fortsætter:

»Men jeg ved ikke, hvad der sker på lørdag. Jeg glæder mig til at svømme og komme i gang. Jeg er bare super stolt af mig selv, arbejdet og alle menneskerne omkring mig. Det er rigtig fedt,« siger Signe Bro.

Bro-efternavnet er dog ikke helt ukendt, når det kommer til OL.

For i Rio var Sarah Bro, der er storesøster til Signe, med ved legene. Og hun har da også sendt sin lillesøster afsted til Tokyo med en særlig besked.

»Det sidste, Sarah sagde til mig, inden jeg tog afsted, var bare: 'Husk at nyde det. Husk at kigge op, og husk at nyde det.' Jeg tror, hun har prøvet at holde sig fra at give mig for mange svømmemæssige råd, men hun har bare sagt, jeg skal huske at tage det hele ind og huske at leve i nuet og være opmærksom på, at der bliver skabt en masse minder, jeg kan se tilbage på nu og fremover,« fortæller Signe Bro.

Mens hun skal konkurrere for de danske farver i bassinet, har hun faktisk også Sarah Bro med på sidelinjen. På en måde.

For hun skal kommentere svømning for Discovery Networks. Noget, der også betyder meget for Signe Bro.

»Jeg synes, det er virkelig stort, at vi på den måde kan dele oplevelsen. Jeg håber, hun kan holde sig selv lidt i nakken og prøve at have de professionelle briller på. Men jeg tror, det bliver en meget, meget rørende dag for hende. Jeg er selv meget rørt af, at jeg ved, hun sidder derhjemme og skal kommentere vores løb og danskernes løb. Jeg synes bare, det er stort, og jeg er rigtig stolt af hende,« siger Signe Bro om storesøsteren, der stoppede karrieren som svømmer i juni sidste år.

Lørdag går det for alvor løs, når Signe Bro sammen med Jeanette Ottesen, Pernille Blume og Julie Kepp Jensen skal svømme holdkap om aftenen dansk tid. Desværre uden tilskuere i svømmehallen, men det spår Signe Bro faktisk som noget, svømmerne kan bruge positivt.

»Det tror jeg bliver en kæmpe fordel. For alle os. Ofte kan jeg godt blive en smule intimideret og overvældet, jo flere mennesker der er derinde. Så hvis man ikke umiddelbart synes, man får specielt meget ud af det, tror jeg, det er nemmere at holde fokus og nemmere at holde styr på opgaven, man står over for. Men det havde da været fedt at mærke suset – jeg er nu sikker på, det nok skal komme alligevel,« smiler Signe Bro.