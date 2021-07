Hun har haft familien med indtil nu, men resten af OL må de se fra Danmark.

Det fortæller Jeanette Ottesen, der nu er tjekket ind i OL-byen uden sin mand og træner Marco Loughran og parrets treårige datter Billie-May.

»Min familie har været med på pre-camp, som var i Nagano, men de er taget hjem nu og er i Danmark,« fortæller Jeanette Ottesen.

Årsagen er ret simpel. Der er nemlig strenge restriktioner for, hvem der må komme ind blandt atleterne. Det er begrænset til dem, trænere og stab.

Jeanette Ottesen kan lørdag hoppe i bassinet for sidste gang. Foto: ALBERT GEA

»Mit barn kunne ikke få lov til at komme med herind i OL-byen, så det gav ikke rigtig nogen mening for dem, at de skulle være isolerede på et andet hotel i Tokyo. De er taget hjem og hepper hjemmefra,« siger Jeanette Ottesen.

Hun har tidligere flere gange fortalt, hvordan det betyder alt for hende, at familien har været med på rejsen mod dette sidste store stævne.

Alligevel er det helt okay, at hun nu har måttet sende de to hjem lidt tidligere. Det giver nemlig nok en ro, som er meget rar.



»Jeg har en datter, der er tre et halvt og en kæmpe mundfuld,« siger Jeanette Ottesen med et stort smil og fortsætter:

»Hun er virkelig grineren at være sammen med, men hun er også kun tre og et halvt, så jeg tror, det er godt for mig og hele holdet, hun ikke er her, hvis jeg skal være helt ærlig. Så vi bare kan nyde hinanden, støtte hinanden,« siger den 33-årige danske svømmestjerne og griner samtidig.

Det danske svømmelandshold, der vandt bronze ved 4 x 100 meter medley i Rio i 2016. Foto: DOMINIC EBENBICHLER

Hun skal lørdag i aktion i holdkampen. En tur i bassinet, der kan blive hendes sidste som professionel svømmer.

For lykkes det ikke at gå videre, er det her, Jeanette Ottesen, der er den mest vindende danske atlet, indstiller sin karriere som professionel svømmer.

Hun var også med ved OL i Rio i 2016, hvor det blev til en bronzemedalje for netop hold.

Årets OL i Tokyo er hendes femte – og altså også sidste – af slagsen.