Forsvarende verdens- og olympiske mestre.

Det er, hvad Nikolaj Jacobsens mandskab kan bryste sig af at have stående som prædikat, inden de danske håndboldherrer tager hul på OL i Japan.

Alligevel er det svært at få hevet en direkte guldmålsætning ud af den danske landstræner på et pressemøde forud for sommerens lege i Tokyo.

Faktisk vil den 49-årige succestræner slet ikke tale om guld:

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

»Først og fremmest handler det om at kvalificere os til kvartfinalen, for hvis man begynder at tænke for langt frem, kan man ikke præstere. Men der ingen tvivl om, at målsætningen er at få en medalje med hjem.«

Men det er vel fair nok, at man som forsvarende verdens- og olympisk mester melder kontant ud, at man går benhårdt efter guldet?

»Jeg synes faktisk, det er respektløst over for de andre nationer, der også er med. Alle går efter guldet. Så for os handler det om at spille rigtig godt, og så er muligheden der også.«

I januar gik de danske håndboldstjerner hele vejen ved VM i Egypten, ligesom tilfældet også var ved VM i 2019 på hjemmebane.

Men imellem de to triumfer var der også et skuffende EM i Sverige, der endte med den helt store nedtur. Og derfor frygter Nikolaj Jacobsen da også inden OL, at der kan være tale om et såkaldt 'Danmark-syndrom', som han selv kalder det:

»Vi har jo haft store problemer med at spille én god slutrunde og så præstere til den næste. Og derfor er det da nogle snakke, vi skal have taget. For vi skal væk fra det syndrom og selve frygten for ikke at præstere.«

Hvor meget fylder det hos dig?

»Det fylder så meget, at det i hvert fald irriterer mig. Det skete jo i 2020, og lige nu har vi svært at spille to turneringer i træk på højt niveau. Det skal vi kunne.«

Nikolaj Jacobsen på et pressemøde i Helsingør inden OL i Tokyo. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nikolaj Jacobsen på et pressemøde i Helsingør inden OL i Tokyo. Foto: Nils Meilvang

Om Danmark formår at komme 'syndromet' til livs vil vise sig de kommende uger, når Mikkel Hansen og co. skal forsvare OL-guldet i den japanske hovedstad.

Og netop de japanske værter er da også Danmarks første modstander ved legene. Du kan følge opgøret live her på bt.dk lørdag fra klokken 14.30.