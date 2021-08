Mikkel Hansen var i godt humør. Selvfølgelig. For sammen med landsholdet havde han netop spillet sig i OL-finalen.

Noget, der selvsagt havde stor betydning for landsholdet, der nu har vundet to VM-finaler i træk og nu har mulighed for at gøre det samme ved OL.

Og da han blev spurgt til det, kunne Mikkel Hansen ikke lade være. Med et skævt smil bag mundbindet sendte han en lille stikpille til medierne.

»Jeg tror, vi alle er stolte af det. I gør jo altid et stort show ud af at snakke om, at vi ikke kan finde ud af at spille to slutrunder i streg. Det synes jeg da, vi har bevist nu, vi godt kan,« lød det fra den danske landsholdsstjerne med henvisning til, at landsholdet blev spurgt til netop det, inden OL startede.

Mikkel Hansen efter semifinalen mellem Danmark og Spanien. Foto: Liselotte Sabroe

Blandt andet i kølvandet på det, der skete i 2020, hvor de kom til EM som verdensmestre, men floppede fælt, da de røg ud allerede efter gruppespillet.

Mikkel Hansen roste dog også landsholdet for indtil videre at have spillet og vist god håndbold. Og så pegede han på en ting, der også er en afgørende faktor. Holdet. Og ikke mindst sammenholdet.

»Vi har det godt som gruppe både på og udenfor banen. Når vi spiller, har vi det sjovt, det tror jeg også, man kan se udefra. Det skal vi blive ved med. Det er guld værd. Når man kommer i de situationer som i dag, sætter man sig tættere sammen i bussen, når man er rigtig presset. Det er jeg stolt over i dag. Det var en svær kamp,« sagde PSG-profilen, der fra næste år skal spille i Aalborg Håndbold.

I størstedelen af første halvleg førte Danmark egentlig pænt, men fik aldrig rigtig lukket og slukket. Derfor var Spanien hele tiden med, og i anden halvleg fik de også ædt sig lidt ind på det danske forspring.

Ikke alt fungerede, men i store dele af kampen var det flot håndbold, lød analysen fra Mikkel Hansen, der dog roste holdet for at holde hovedet koldt, da tingene skulle afgøres.

For Danmark brændte for mange chancer og havde muligheden for at knække kampen uden at gøre det, erkendte han.

Men faktum er, at han og resten af landsholdet nu står i finalen efter en sejr på 27-23.

Og det er han mere end lykkelig over, for nu kan de skrive endnu en stor finale på cv'et.

Mikkel Hansen og resten af landsholdet er klar til finalen. Foto: TATYANA ZENKOVICH

»Det kan ikke blive større. Det er kæmpe stort for os allesammen. At møde op her med en masse pres på efter en VM-finale – også med OL sidste gang – med en masse mennesker – jer blandt andet – som snakker om, at vi ikke kan spille to gode slutrunder i streg, betyder det rigtig meget for os allesammen, at vi har vist et højt niveau. Og den måde, vi har spillet os i finalen på med flot håndbold, selvom vi brænder meget i dag,« sagde den danske stjerne.

For der har været et pres, og det lever Mikkel Hansen, der også var med til at vinde VM-guld i januar, egentlig helt fint med, svarede han, da han blev spurgt til, om de følte det i landsholdslejren.

»Er der ikke altid et pres, når man har vundet sidste slutrunde? Og OL? Så vil der altid være pres på os, det har jeg heller ikke noget imod. Sådan er sport. Man kan jo vende det om og sige, der kommer kun et pres udefra, fordi I synes, vi er dygtige. Det kan man jo kun tage imod,« sagde den danske landsholdsstjerne.

Presset er der også internt. Det lægger de på hinanden. For Mikkel Hansen slår fast, at det er ren vindermentalitet, der er på det danske landshold. Der er ét mål. Og det er guld. Intet mindre.

»Vi kommer ikke for at spille for femte-, sjette-, syvende- og ottendepladsen. Vi kommer for at vinde,« lød det fra landsholdsstjernen, der fortsatte:

»Hvis man er atlet og tager til OL med et mindset om, at man ikke går efter at vinde, er der også noget galt. Uanset hvad skal man da have et mindset om, at man vil vinde. Ellers... hvorfor møder man så op, hvorfor dedikerer man så sit liv til at træne fire år som en sindssyg for at møde op bare for at være med. Altså, kom nu,« sagde verdensstjernen.

Danmark møder Frankrig i finalen lørdag. Den kamp bliver spillet klokken 14 dansk tid, og du kan selvfølgelig følge både den og resten af OL live på bt.dk.