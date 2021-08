Den danske OL-succes betød også en smadret drøm for flere spaniere.

Mens det danske lavede jubeldans og stillede op til sejrsfoto på halgulvet i Yoyogi National Stadium, sad den spanske forsvarsveteran Gedeón Guardiola utrøstelig og knust på udskiftningsbænken og gemte sit ansigt i et håndklæde.

Det opdagede den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen, der skyndte sig hen til spilleren, som Nikolaj Jacobsen i en årrække var træner for i tyske Rhein-Neckar Löwen.

»Det er klart, at det gør ondt at se en spiller, som jeg har trænet i seks år, være helt knust.«

Foto: SUSANA VERA

»Så jeg gik bare lige over og gav ham en krammer og fortalte, at det bliver også fredag i morgen, selvom de har tabt i dag,« fortalte Nikolaj Jacobsen efter den danske 27-23-sejr i semifinalen.

Og det var ikke kun 36-årige Guardiola, der måtte gå fra banen med tårer i øjnene. Flere spanske spillere – eksempelvis Daniel Sarmiento – stormede igennem pressezonen med et håndklæde omkring hovedet. Det kunne dog ikke skjule snøft og hulk.

Og Nikolaj Jacobsen forstår godt den spanske smerte.

»De har jo fightet sig igennem denne turnering, fordi det for mange af dem nok er deres sidste OL. Og OL er så intenst, fordi man ikke ved, om man oplever det igen.«

Spain's players react after being defeated by Denmark at the end of the men's semifinal handball match between Spain and Denmark of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Yoyogi National Stadium in Tokyo on August 5, 2021. (Photo by Franck FIFE / AFP) Foto: FRANCK FIFE

»Så de har kæmpet røven ud af bukserne for at realisere drømmen om at vinde et OL-guld. Så det er en drøm, der bliver knust nu,« lød det fra den danske landstræner.

Danmark møder lørdag Frankrig i OL-finalen. Spanien spiller bronzekamp mod Egypten.