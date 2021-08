Det blev en fuldkommen fantastisk dansk olympisk dag.

Der var nemlig glæde og smil hos flere danskere i Tokyo.

Dagen bød både på en dansk bronzemedalje til Emma Aastrand Jørgensen, to danske rekorder i stafet – en enkelt til de danske stafetkvinder og en til stafetherrerne. Og så bød dagen ikke mindst på en finaleplads til herrelandsholdet i håndbold. Endnu en medalje er dermed sikret. Enten af guld eller sølv.

Du kan læse hele B.T.s OL-dom over torsdagen i Tokyo herunder:

Emma Aastrand Jørgensen

Endnu en gang imponerede den 25-årige dansker i sin kajak. Og endnu en gang vandt Aastrand bronze! Denne gang var det i 500 meter enerkajak. Dermed er hun den eneste dansker, der har vundet to medaljer ved OL i Tokyo. Bronze plus bronze. Det er guld værd!

Hold nu fast! I kan godt begynde at sætte kryds i kalenderen klokken 14 på lørdag. Her skal Danmark spille OL-finale! Danskerne marcherede i finalen efter en dramatisk kamp mod Spanien, hvor Landin var en mur i afgørende momenter. Samtidig var Mikkel Hansen brandvarm i den anden ende af banen, hvor det blev til 12 scoringer. Kampen endte 27-23 til Danmark. I finalen venter Frankrig, og vi kan lige så stille fornemme guldet i horisonten.

Det amerikanske herrestafethold blev ganske overraskende elimineret i deres indledende 4 x 100 meter heat. Amerikanerne sluttede på en sjetteplads, blot seks hundrededele foran de danske løbere. Ja! Du læste rigtigt. Danmark! De amerikanske herrestafethold har historisk set været altdominerende, da de har vundet OL-guld hele 15 gange siden første gang i 1920. Til sammenligning har de næstbedste nationer blot vundet to gange hver. Det skuffende resultat har også fået kritik med på vejen, da den amerikanske atletiklegende Carl Lewis har sendt en sviner afsted på Twitter, hvor han forklarer, hvor skammeligt resultatet er for USA. »Det amerikanske hold gjorde alt forkert i mændenes stafet. (...) Det var totalt pinligt og fuldkommen uacceptabelt for det amerikanske hold,« skrev han.

Danske rekorder i løb

De danske stafetkvinder var i hopla, da de skulle forsøge at forsvare de danske farver i 4 x 100 meter. Astrid Glenner-Frandsen, Emma Beiter Bomme, Ida Karstoft og Mathilde U. Kramer spurtede over målstregen i tiden 43.51 sekunder. Tiden var ny dansk rekord, men det rakte desværre ikke til et videre avancement, da danskerne endte på en syvendeplads. Halvanden time efter var det mændenes tur til at løbe 4 x 100 meter stafet. Her stillede danskerne til start med Frederik Schou-Nielsen, Kojo Musah, Simon Hansen og Tazana Kamanga-Dyrbak. Og samme mønster viste sig. Herrerne kom over stregen i tiden 38,16 sekunder, der ligeledes er dansk rekord. Det blev også her til en syvendeplads, som desværre heller ikke rakte til en finale. Men Danmark har måske gang i noget stort på atletikbanen...

Kajakdronningen

Øv, hvor er Lisa Carrington dog bare god! Og vi skriver øv, fordi hun nu flere gange har forhindret danske Emma Aastrand Jørgensen i at kunne snuppe en finere medalje end bronze. Den 32-årige newzealænder har nu vundet hele tre guldmedaljer med sin kajak under dette OL. Imponerende!

Én mand løb fra alt og alle

Vrum-vrum, og Abel Kipsang var afsted! Der var næsten ild i skoene på kenyaneren, da han skulle løbe 1500 meter i mændenes anden semifinale. Kipsang blev presset hårdt af de nærmeste forfølgere, heriblandt norske Jakob Ingebrigtsen, men de kunne simpelthen ikke følge med den hurtige Kipsang, der krydsede stregen i tiden 3.31,65. Det betød at Kipsang slog en olympisk rekord, der fik lov at stå i 21 år. Den tidligere rekord var sat af landsmanden Noah Ngeny under OL i Sydney i 2000.

