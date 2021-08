Svenske Angelica Bengtsson var bestemt ikke tilfreds med sin 13.-plads ved OL.

Stangspringeren var så skuffet over sig selv, at hun ikke kunne holde tårerne tilbage i det efterfølgende interview. Det skriver Aftonbladet.

»Jeg har det ret dårligt lige nu. Lige nu er det hele lidt ligegyldigt,« lød det eksempelvis fra den 28-årige svenske stjerne.

Det svenske medie tilføjer, at Angelica Bengtsson trak sit hår tilbage og græd i flere minutter, da han mødte pressen efter finalen i Tokyo.

28-årige Angelica Bengtsson. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Og først herefter kunne stangspringeren sætte nogle ord på de følelser, der ramte hende.

»Jeg har det dårligt. Jeg forsøger at trøste mig selv med, at det lykkedes at komme i finalen. Det er der kun 15 i verden, som opnår.«

Det er første gang i karrieren, at Angelica Bengtsson kvalificerer sig til en OL-finale. Hun var Sveriges eneste finaledeltager i stangspringsdisciplinen.

Svenskeren kunne ikke være med mere, da højden blev sat til 4,70 meter. Og det forstår man sådan set godt – hun har nemlig ikke klaret den højde i 2021.

Hun var ikke tilfreds med sin 13. plads. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

»Jeg havde bare ikke mere i mig,« var den ærlige konklusion fra stjernen afsluttende.

Amerikanske Katie Nageotte løb med guldmedaljen i Japans hovedstad, mens der var sølv til Anzjelika Sidorova og bronze til Holly Bradshaw.