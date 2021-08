DANMARK ER I OL-FINALEN!

Kan det siges nok? Svaret er simpelthen nej. Sikke en kamp, sikke et drama, og hvor var det dog nervepirrende til sidst!

For efter en forrygende dansk første halvleg, blev Spanien lukket ind i kampen. De sad hele tiden i hælene på danskerne, der kunne have afgjort det tidligere. Men de var foran hele vejen. Og efter sejren på 27-23 kan de på lørdag genvinde det guld, de vandt i Rio for fem år siden. Kæmpe ja tak!

Her er tre ting fra aftenens semifinale.

Det var samtaleemnet op til kampen. Ville Mathias Gidsel blive klar? Og selvfølgelig blev han det. Godt nok blev der talt om, at hovedskader (selvfølgelig!) skal tages alvorligt, men Gidsel spillede bestemt ikke som en, der havde fået en på låget. Han var her, der og alle vegne. Han har været en vigtig mand ved årets OL, og det havde været skidt, hvis Nikolaj Jacobsen havde skullet undvære ham. I stedet fik Spanien fornøjelsen af ham, og det er næppe noget, de jublede over, for de kunne slet ikke styre ham. Kan det blive ved, tænker man!? Og ja – det kan det såmænd. Gidsel bliver ved med at imponere. Det er for vanvittigt – på den fede måde! Og så havde han også en fremragende samarbejdsmakker i Mikkel Hansen.

Bevares, Perez de Vargas spillede sig i den grad varm og holdt sine landsmænd lidt inde i kampen. Men havde flere af danskerne indstillet sigtekornet en smule bedre, havde kampen nærmest været afgjort efter første halvleg. Danmark kunne have ført helt vildt stort, men det ændrede et par dyre afbrændere på. Hvis vi nu lige skal finde bare lidt malurt i bægeret. Det var helt åndssvagt, at Spanien stadig var så tæt med så langt inde i første halvleg. Danmark kunne have sat dem nærmest fra start, men altså – det hele gik jo ret så godt alligevel.

Vi vidste inde kampen, at Danmark skulle spille med om medaljer. Spørgsmålet var mere, hvilken kaliber. Og det ligger altså fast nu. Det gjorde det egentlig ret tidligt i kampen, hvor det danske mandskab satte en streg under, hvorfor de skal i OL-finalen. Danskerne tog teten, angreb og så var der også en anden ting, der er værd at bemærke.

For det danske forsvar og Niklas Landin viste forrygende takter i semifinalen. Og hvis de kan fortsætte storspillet … så kan vi godt begynde at drømme om en helt særlig duft, vi efterhånden kender ganske fint. Uden at vi selvfølgelig skal jinxe noget som helst. Men vi kan i hvert fald konstatere, at Håndboldherrerne er sikre på at få medaljer. Så har vi ikke sagt for meget!