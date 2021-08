Det danske banelandshold måtte nøjes med sølv, da de onsdag tabte finalen i banecykling imod Italien efter et intenst og tæt løb. Danskerne var kun 0,166 sekunder efter italienerne.

Men ifølge director of coaching og aerodynamik for AeroCoach Xavier Disley kunne det have set anderledes ud, hvis der ikke havde været så stor fokus på det sportstape, som de danske ryttere benyttede i semifinalen imod Storbritannien.

Xavier Disley fortæller til Cycling News, at det faktum, at danskerne var bandlyst for at bruge sportstape i finalen kan have været en af de mange små faktorer, der var afgørende for danskernes smertefulde nederlag.

»Jeg har udregnet forskellen på italienernes og danskernes watt. Den var mindre end halvandet watt, så hvis tapen gjorde danskerne hurtigere, havde det gjort en forskel,« siger Xavier Disley til Cycling News.

Det danske banelandshold i aktion. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

For den gængse dansker kan det lyde vildt, at et stykke tape kunne have gjort en forskel. Xavier Disley forklarer:

»Rytternes ben er udsat for vind, og de har ikke en særlig aerodynamisk form. Alt hvad man kan gøre for at gøre benene mere aerodynamiske vil være en fordel.«

Den famøse sportstape blev bandlyst efter duellen mod briterne i semifinalen, hvor de danske ryttere havde sportstape på begge ben. Det vakte stor undren blandt seerne og modstanderne.

Utilfredsheden var størst hos netop briterne, der nedlagde protest, da de mente, at tapen var ulovlig – og at den gav danskerne en fordel.

Storbritanniens olympiske performancedirektør, Stephen Park, sagde efter løbet til Daily Mail:

»Synes jeg, at de skal diskvalificeres? Jeg synes ikke, der er andre muligheder. Reglerne er klare. De siger, at du ikke kan påføre noget på huden, og det gjorde de.«

Park var rødglødende af raseri.

»Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at det er bevidst,« sagde han.

Danskerne slap med en advarsel fra Den Internationale Cykelunion og var klar til finalen. Men uden tape på benene.

