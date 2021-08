Hele verdens Barcelona-fans er i chok.

I chok over den besked, der ramte dem torsdag aften, da FC Barcelona meddelte, at deres bedste spiller gennem tiderne, Lionel Messi, forlader klubben.

Efter mere end 17 års ægteskab mellem de to parter, er det nu slut, da argentineres kontrakt er udløbet og ikke bliver fornyet.

Noget, der skyldes, at det ikke er muligt for den catalanske storklub at forlænge samarbejdet, blandt andet på grund af de finansielle og strukturelle regler som klubberne i La Liga er underlagt.

Foto: ALBERT GEA

Også selv om begge parter havde et stort ønske om at forlænge samarbejdet.

Men på trods af klubbens officielle udmelding, er der dog stadig nogle, der mener, det hele blot er spin. Det siger den spanske journalist Toni Padilla, der arbejder for den catalanske lokalavis Diari ARA og følger FC Barcelona tæt, til TV 2 Sport.

»For mig er det hele spin. Du annoncerer ikke, at Messi, den bedste spiller i fodboldens historie, forlader Barcelona med en besked på internettet. Sådan fungerer det ikke,« siger han til mediet.

Storklubben i Catalonien har haft mere end svært ved at leve op til ligaens lønkrav, mens coronakrisen har sat sine økonomiske spor.

Barcelonas fans blev torsdag aften sendt i noget nær choktilstand. Foto: PAU BARRENA

Og netop derfor mener Toni Padilla da også, at torsdagens udmelding i stedet skal ses som et forsøg på at lægge pres på La Liga, der heller ikke har interesse i at miste ligaens største stjerne.

FC Barcelona beskrev torsdag aften hele situationen som 'ulykkelig', da Lionel Messi ønsker at blive i klubben.

Klubben følte sig dog nødsaget til at tage afsked med superstjernen.

'FC Barcelona udtrykker helhjertet sin taknemmelig til spilleren for hans bidrag til klubben og ønsker ham alt det bedste i fremtiden og i hans professionelle liv,' lød det.

34-årige Lionel Messi fik sin førsteholdsdebut tilbage i 2004. Siden har han spillet 778 førsteholdskampe og scoret hele 672 mål.

I Lionel Messis tid i klubben har FC Barcelona vundet La Liga hele 10 gange, mens det er blevet til syv sejre i den spanske pokalturnering, Copa del Rey, samt fire triumfer i Champions League.