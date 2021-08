Godmorgen fra det varme Tokyo, hvor vi også stadig soler os i Håndboldherrernes succes.

Vi er slet ikke færdige med at tale om OL-finalen, og der kommer selvfølgelig meget mere om det senere i dag.

Det er fredag, det er varmt, det er store rejsedag for mange danske atleter, der skal hjem, men vi er slet, slet ikke færdige her i Japan.

Der er spænding i golf, der bliver cyklet på livet løs i japanske Izu, og vi lader op til morgendagens store brag. Inden da er her et overblik over, hvad der er sket i løbet af natten, mens du formentlig har ladet op til weekenden.

Den hviderussiske sprinter Kristina Timanovskaya er afhoppet til Polen efter at være kommet i uføre i hjemlandet (Arkivfoto).

To trænere smidt ud af OL

Det er en af de sager, der har fyldt noget i løbet af OL, og nu har det fået konsekvenser for to hviderussiske trænere.

Sagen omhandler den hviderussiske sprinter Kristina Timanovskaya, der kritiserede det hviderussiske atletikforbund i forbindelse med OL. Noget, hendes træneren blev vrede over, fortalte hun.

Hun blev smidt af holdet, før hun nåede i konkurrence og kørt direkte til lufthavnen i Tokyo med besked på, hun skulle rejse hjem til Hviderusland.

Noget, hun ikke turde, da familien i hjemlandet frygtede, hun ville blive indlagt på psykiatrisk afdeling, hvilket fik hende til at søge hjælp hos det japanske politi i lufthavnen.

Og nu bliver to trænere - cheftræner Juri Moisevitj og en holdansat, Artur Shumak - straffet.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at de to hviderussiske trænere nu har fået frataget deres akkreditering til OL. Derudover er de blevet bedt om at forlade OL-byen.

Angiveligt fordi de forsøgte at tvinge Kristina Timanovskaya til at vende hjem. Det oplyser en embedsmand med forbindelse til sagen.

In October he will be 52 years old.

These will be his eighth #Olympics .

Jesus Angel Garcia Bragado #TokyoOlympics2020





51-årig gennemførte sit ottende OL - og slog rekord



Han blev 'kun' nummer 35. Men spanske Jesús Ángel García Bragado stjal alligevel opmærksomheden i disciplinen 50 kilometer kapgang, efter han gennemførte på fire timer og ti minutter.

For da han krydsede målstregen, kunne den 51-årige atlet samtidig krydse sit ottende OL af.

Han har nemlig været med til legene hver eneste sommer siden 1992.

Det betyder også, at han har sat OL-rekord for at være den atlet, der har deltaget ved flest lege gennem historien.

Dawid Tomala fra Polen tog guldmedaljen med en vindertid på tre timer og 50 minutter. Måske som den sidste.

For allerede i 2020 meddelte IOC, at at disciplinen bliver afløst i Paris i 2024.

Hvad den bliver afløst af vides endnu ikke.

Emily Pedersen har gjort det godt indtil videre.

Det skal du holde øje med i dag

Det er en fredag, hvor en stor del af de danske atleter rejser hjem fra Tokyo, men det betyder bestemt ikke, der ikke er god sport på programmet.



Der er banecykling på programmet, når Julie Leth og Amalie Dideriksen skal køre 30 kilometer med pointspurter.

Samtidig er det i morgentimerne også værd at holde øje med de to danske golfspillere, Emily Pedersen og Nanna Koertz Madsen, der torsdag imponerede og spillede sig helt i top. De er netop nu i aktion på golfbanen, hvor de to danskere i skrivende stund ligger henholdsvis nummer 6 og 9.