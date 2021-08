Det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb var hurtigst af alle i kvalifikationen mandag ved OL i Tokyo, men det var noget helt andet, der fik folk til at løfte øjenbrynene efterfølgende.

Det handler mere præcist om det sportstape, som alle fire danskere bar uner løbet på begge skinneben, der gik op til under knæet, og som skulle give danskerne en fordel.

Nu viser det sig, at det faktisk var imod reglerne, og det har fået det danske banelandshold til at skifte dragt og fjerne den kritiserede tape kort før løbet om en finaleplads ved OL. Det skriver den britiske Telegraph-journalist Tom Cary på sin Twitter-profil.

Han har talt med Storbritanniens performance-direktør, der fortæller, at flere hold har protesteret natten over.

Det er dette brug af sportstape – på begge ben – der har fået Chris Boardman til at undre sig. Vis mere Det er dette brug af sportstape – på begge ben – der har fået Chris Boardman til at undre sig.

'Stephen Park har lige fortalt os, at han mener, at Danmark burde bliver diskvalificeret for det tape, de bar i går. Flere hold protesterede natten over,' skriver han i et tweet og følger op med et nyt:

'Park siger, at kommissærer har fastslået, at de brød reglerne, hvilket betyder at Danmark ikke vil bære sportstapen i runde 1 (semifinale, red.), men at de ikke vil blive diskvaliceret.'

Det var blandt andre den tidligere OL-guldvinder i 4000 meter individuelt forfølgelsesløb, Chris Boardman, der mandag pegede på, at de danske ryttere under kvalifikationen bar tape på begge skinneben.

'Alle ryttere med den samme skade på begge ben har brug for 'medical tape' (sportstape, red.) på forsiden af begge ben, hvilket tilfældigvis er præcist dér, hvor det vil være en aerodynamisk fordel.'

B.T. forsøgte mandag at få en kommentar fra det danske banelandshold, men de er ikke vendt tilbage.

