Det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb var hurtigst af alle i kvalifikationen mandag ved OL i Tokyo.

Danskerne skal tirsdag i første runde møde Storbritanniens hold, der har vundet guld i disciplinen ved de tre seneste OL, og som kørte i fjerdebedste tid mandag. Men forud for duellen vækker de danske favoritter opsigt.

En af britisk cyklings legendariske skikkelser sår nemlig tvivl om, hvorvidt de de danske drenge har optimeret deres præstation på en knaps så ufin måde.

En undren, han har delt på sin Twitter-profil.

Det er dette brug af sportstape – på begge ben – der har fået Chris Boardman til at undre sig.

'Alle ryttere med den samme skade på begge ben har brug for 'medical tape' (sportstape, red.) på forsiden af begge ben, hvilket tilfældigvis er præcist dér, hvor det vil være en aerodynamisk fordel,' skriver Chris Boardman på Twitter.

OL-guldvinderen i 4000 meter individuelt forfølgelsesløb ved OL i Barcelona i 1992 peger på, at de danske ryttere under kvalifikationen bar tape på begge skinneben, som gik op til under knæet.

Det skulle altså give danskerne en fordel.

Chris Boardman henviser til en passage i UCI's regulativer, der handler om, at det er forbudt at benytte visse elementer, som ikke er essentielle.

Senere har den 52-årige brite trukket lidt i land i et nyt tweet for »at skabe klarhed«.

'Jeg tror, at det danske hold har fået ok fra Den Internationale Cykelunion (UCI) til at bruge tapen,' skriver han.

Danmark kan tirsdag køre sig i finalen i 4000-meter holdløb, når de møder Storbritannien. Mandag slog danskerne olympisk rekord, men var alligevel skuffede efterfølgende.

»Jeg står med et blandet indtryk, for min umiddelbare tanke var, at vi kørte et dårligt holdløb. Vi endte som etter, og det kan man dårligt være utilfreds med. Men lige da jeg så tiden, var jeg faktisk lidt skuffet, sagde landstræner Casper Jørgensen.