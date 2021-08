Godformiddag her fra brandvarme Tokyo. Og det er ikke kun vejrmæssigt, for vi har efterhånden nogle danskere, der sætter ild til det hele.

Er du ikke blandt natteravnene, kan vi fortælle, at der er endnu en dansker, der har kunnet hænge OL-metal om halsen.

Desuden er vi jo slet, slet ikke færdige med at tale om mandagens helt store triumf, da Viktor Axelsen kunne stille sig øverst på badmintonpodiet som den største vinder.

Her er et overblik over, hvad der er sket de sidste timer, mens du har ligget og sovet.

Emma Aastrand vandt tirsdag OL-bronze. Foto: Liselotte Sabroe

Drama i Emma Aastrands finale

Først gik hun videre til finalen i 200 meter enerkajak. Det lugtede helt klart af en medalje, og det blev det da også til for Emma Aastrand Jørgensen. Men det skete ikke uden en smule drama.

For først var meldingen, at den danske stjerne havde vundet sølv. Det blev efter en gennemgang af tv-billederne så efterfølgende ændret til bronze, efter det fejlagtigt kom op, at hun var blevet nummer to. Det er stadig virkelig flot men må også være en meget underlig situation at stå i.

Tirsdagens finale er ikke det sidste, vi har set til Emma Aastrand Jørgensen ved dette OL. Den danske kajakroer skal allerede i aktion igen onsdag, hvor det gælder indledende heat i 500 meter enerkajak.

Viktor Axelsen vinder guld mod Chen Long i badminton finale til OL i Tokyo, mandag den 2 august 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Viktor Axelsen sender kæmpe tak

'Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte'.

Sådan indleder den danske OL-guldvinder et opslag på Instagram, han har delt i løbet af natten dansk tid.

'Men lad mig starte med at sig tak. Tak til alle jer der har sendt beskeder og kommentarer både her og på andre platforme. Hvis jeg havde tid til det, ville jeg svare alle personligt, men det er simpelthen ikke muligt. Jeg er mere end glad for al den støtte og alle lykønskningerne. Det betyder alverden for mig. TAK!' skriver Axelsen.

Han takker desuden også mandagens finalemodstander Chen Long, som han kalder et forbillede, ligesom den danske stjerne også lykønsker Ginting med at have vundet bronze.

'Jeg er så heldig at være omringet af verdens bedste mennesker, der konstant støtter mig i tykt og tyndt. Jeg ville ikke være her uden jer. Jeg kan ikke takke jer alle, men I ved, hvem I er. TAK!' lyder det.



Vi siger også kæmpe tak herfra til dig, Viktor Axelsen. Dansk OL-guldvinder. Det er altså bare ren verdensklasse.

Det danske banelandshold. Alle havde tape på skinnebenet. Foto: UCI

Dansk detalje vækker opsigt

De smadrede modstanden mandag, hvor de også satte olympisk rekord. Det danske banelandshold har i den grad gjort deres entre ved årets OL.

Men det er en anden detalje, der lige nu vækker opsigt. Faktisk i en sådan grad, at cykellegenden Chris Boardman undrer sig.

'Alle ryttere med samme skade på benet, der kræver tape på begge ben, det er tilfældigvis samme sted, hvor det ville give en aerodynamisk fordel,' skriver Chris Boardman med to emojis, der undrer sig.

I reglerne lyder det, at rytterne kun må bære noget, der er af nødvendighed. B.T. har forsøgt at få en kommentar fra den danske lejr, indtil videre uden held.

Chris Boardman skriver dog, han tror på, danskerne har 'clearet den' med UCI. Hans opslag har dog over natten medført en del diskussion på det sociale medie omkring brugen af tape.

Mikkel Hansen og resten af håndboldlandsholdet skal møde Norge i en dyst om en plads i semifinalen. Foto: Liselotte Sabroe

Dem skal du holde øje med i dag

Det bliver endnu en spændende dag i Tokyo. Håndboldherrerne spiller kvartfinale mod Norge.

Derudover skal banelandsholdet igen i aktion, denne gang mod Storbritannien.

49er for både mænd og kvinder skal i aktion i den udskudte finale, hvor der er et spinkelt medaljehåb til Danmark, Andreas Schou skal i aktion på springbanen og forsøge at kvalificere sig til onsdagens finale, og så er der også lidt brydning på programmet, når Fredrik Bjerrehuus skal forsøge at kæmpe sig i onsdagens finale.

Simone Biles har trukket sig fra de seneste konkurrencer. Foto: LOIC VENANCE

Det er også i dag, Simone Biles gør comeback, efter hun i sidste uge trak sig fra adskillige konkurrencer.

Der er to tilbage for den amerikanske gymnast, og tirsdag ser det altså ud til, hun går på gulvet igen.

Sidst men ikke mindst får vi en vaskeægte Springsteen på OL-banen i dag.

Det er ikke Bruce men derimod hans datter Jessica, der skal i aktion. Hun er nemlig springrytter og får tirsdag sin OL-debut.