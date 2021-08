De fleste holdt nok vejret. Sad helt ude på stolekanten. Hjertet hamrede måske også dét hurtigere, da Viktor Axelsen spillede OL-finale.

Men sådan var det ikke helt for den tidligere badmintonstjerne Camilla Martin.

Det lyder måske lidt underligt, når det er så stor en kamp, og der er så meget på spil, men der er en særlig grund til det. Hun kunne se sejren. Nærmest hele vejen igennem.

»Efterhånden gennem alle de år jeg har kendt Viktor og har set ham spille, lærer man hans kropssprog at kende. Man lærer hans udtryk i ansigtet at kende. Der er ingen slinger i valsen på noget tidspunkt, jeg ser ikke et knæk, hvor han lige har tabt et par bolde og begynder at tvivle,« siger Camilla Martin til B.T. efter guldsejren på 21-15, 21-12 og fortsætter:

Viktor Axelsen vinder guld mod Chen Long i badminton finale til OL i Tokyo, mandag den 2 august 2021 Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes, jeg ser en Viktor, som er rolig, afklaret, ved hvad han skal og følger planen til slut. Det gør egentlig, at jeg kan sidde og tage det lidt mere roligt. Der er ikke noget tidspunkt, hvor jeg er i tvivl om, at han vinder. Jeg kan se det i hans udstråling, og jeg kan se Chen Long ser mere rådvild ud,« fortæller den tidligere badmintonspiller.

En ting er, at Axelsen vinder OL-guld. Noget, han har kæmpet så meget for. Men for Camilla Martin er det måden, det sker på, der gør sejren 'helt og aldeles fremragende'. Det var en dansk stjerne, der viste, hvor guldmedaljen hører hjemme.

»Han skal møde Chen Long, der har været en kæmpestor badmintonspiller fra Kina gennem mange år. Han har tre OL-guldmedaljer og kommer som vinder. Ham sætter han fuldstændig til vægs,« lyder de store og rosende ord fra tv-værten, der er skiftet til TV 2 Sport, om mandagens sejr.

Da kampen var slut, blev hun da også rørt, da hun kunne se tårerne på tv hos Viktor Axelsen, da det stod klart, at sejren var hjemme. Danmark havde fået endnu en OL-guldvinder i badminton.

Viktor Axelsen lod tårerne få frit løb, da han vandt OL-guld. Foto: Liselotte Sabroe

»Der sidder den og presser sig lidt på i øjenkrogen. Mest af alt fordi jeg ved, hvor sindssygt hårdt Viktor har arbejdet for det her. Hvor minutiøst han går til alt, han foretager sig,« siger den tidligere TV3-vært.

Netop det har hun tidligere talt med Viktor Axelsen om. Det hårde arbejde og alle de små detaljer, der konstant rumsterer i badmintonstjernens hoved.

»Jeg har indimellem været lidt efter ham og sagt: 'du kan godt slippe på lidt af det, det skal nok gå alligevel'. Men jeg ved bare, hvor meget det betyder. Og hvor meget han har kæmpet, de små marginaler og procenter han hele tiden prøver at lede efter,« siger Camilla Martin.

Og så peger hun på en helt særlig ting, der har været en stor forandring for den danske stjerne.

Selvfølgelig, fristes man til at sige. Men det har haft en betydning for hans liv og sporten, spår hun.

»Min egen lille teori og det har jeg også sagt til ham … det har gjort så meget godt for ham, at han er blevet far. Det at han kan stå der som far med guldmedalje og Natalia og lille Vega og resten af familien, der følger med derhjemme, er det, der fylder mest for mig, da han vinder. De er alle med ham. De lider og jubler med ham. Jeg ved, hvor sindssygt meget det betyder for ham at vinde den medalje. Så bliver man glad indeni,« siger Camilla Martin.

Ikke at man kan sige, Viktor Axelsen er blevet en bedre badmintonspiller af at have fået en datter.

Men det at blive far, er jo noget, der forandrer en. Det har givet ham noget andet, han også skal koncentrere sig om i livet.

»Det rykker jo noget ved, at der derhjemme i Viktors verden er noget, der til syvende og sidst er vigtigere end hans badminton. Jeg tror, det har givet ham en balance i livet, som måske mentalt er, at han har en familie og en lille datter. Det rykker måske en lille smule på, at man behøver ikke for alt i verden at opnå det. Det vil han jo gerne, men at der er kommet et lille liv derhjemme, tror jeg har rykket på balancen i forhold til, hvordan han har kigget på sin egen sport,« siger Camilla Martin.