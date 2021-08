»Jeg er fandeme så træt af at have en skide sølvmedalje. Den betyder ingenting i mine øjne.«

Så kontant var meldingen fra Kosovar Asllani, efter at Sverige havde tabt fodboldfinalen til Canada ved OL i Tokyo.

Ja, den svenske fodboldprofil lagde bestemt ikke fingre imellem i interviewet med Aftonbladet efter kampen. Hun var dybt skuffet.

»I 2016 føltes det virkelig, som om vi vandt sølv, men i dag føler jeg, vi har tabt guldet. Det føles brutalt,« lød det helt ærligt fra svenskeren.

Foto: KIMIMASA MAYAMA Vis mere Foto: KIMIMASA MAYAMA

Det var en dramatisk finale, der blev spillet i Japans hovedstad. Opgøret skulle således helt ud i straffesparkskonkurrence, inden Canada trak det længste strå.

Det startede ellers strålende for vores naboer. Stina Blackstenius bragte nemlig Sverige på sejrskurs efter cirka en halv time. Det lykkedes Canada at udligne i anden halvleg på et straffespark.

Det var en flok knuste svenske spillere, der sad på banen, da det afgørende straffespark var omsat til mål. Flere af dem kunne nemlig ikke holde tårerene tilbage.

Men det er ikke kun den dramatiske kamp, som kvindernes OL-finale vil blive husket for.

Den var nemlig historisk. Den canadiske finaledeltager Quinn er således den første transkønnede person til at få en olympisk medalje om halsen.

Sverige er i skrivende stund placeret som nummer 25 over nationer med flest OL-medaljer i Tokyo.