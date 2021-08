Øv, øv, øv!

Det må være den følelse, som de fleste danske cykelfans sidder med lige nu efter Danmarks andenplads i 4000 meter holdforfølgelse i banecykling.

For på velodromen i Tokyo endte finalen med en dansk nedtur, da de danske drenge skuffende tabte til Italien.

Og derfor er det da også en flok knuste danskere, der lige nu sidder tilbage i hallen. Det siger Palle Larsen, der er far til Niklas Larsen, én af de fire ryttere, til B.T.

En skuffet Niklas Larsen efter finalen. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere En skuffet Niklas Larsen efter finalen. Foto: ODD ANDERSEN

»Puha … det var tæt. Det kommer til at tage hårdt på dem. De har brugt så lang tid på at forberede det her, og de havde så meget, de gerne ville vise,« siger han.

Som far til den ene fjerdedel af kvartetten ved han om nogen, hvordan de danske sølvvindere må have det lige nu:

»Der kommer til at gå lang tid, før de er tilfredse med sølvet, og hvis jeg kender Niklas ret, så sidder han lige nu med en kæmpe tomhedsfølelse.«

På trods af sølvmedaljen var det dog en fornem præstation, de danske drenge leverede, mener han.

»Man kan ikke sige noget til indsatsen. Fantastisk godt kommet igen efter det drama i går og de udfordringer, de har været igennem, og de slår jo også verdensrekorden fra tirsdag,« siger Palle Larsen.

Det er dog ikke slut med at se banecykling for den – trods andenpladsen – stolte far, da Niklas Larsen allerede skal i aktion de kommende dage i omnium-disciplinen:

»Han skal hurtigt nulstille det her, fordi han skal køre omnium. Men energien havde været større med guld, selvom sølv også er flot. Jeg er stadig enormt stolt af ham.«

Danmark var ellers foran mod slutningen af løbet, men på de afgørende meter satte den italienske verdensstjerne Filippo Ganna tempo på, og Italien kom ind i ny verdensrekord med tiden 3.42,032.

Dermed må Frederik Rodenberg, Niklas Larsen, Rasmus Lund og Lasse Norman Hansen nøjes med sølv.