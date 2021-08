»Jeg kunne se det med det samme. Christian var alene. Det eneste i nærheden af ham var bolden, der ramte hans knæ.«

Ordene kommer fra den engelske fodbolddommer Anthony Taylor, der dømte Danmarks EM-kamp mod Finland.

En kamp, der for altid vil blive husket for Christian Eriksens hjertestop, der resulterede i et kollaps på banen i Parken.

Og siden den forfærdelige aften 12. juni har Premier League-dommeren været tavs om det tragiske øjeblik.

Indtil nu.

For i et stort interview med BBC Sport åbner Taylor nu op om den aften, han var en del af, da han stod blot få meter fra det sted, hvor den danske stjerne faldt om.

»Jeg kiggede faktisk direkte på ham, da han faldt om. Jeg kunne se det i hans ansigt, og så vidste jeg med det samme, at noget var helt galt, sådan som han så ud i ansigtet. Det var det, der bekymrede mig mest,« forklarer den 42-årige dommer.

Han forklarer videre, at han mærkede et voldsomt pres på sine skuldre i de kaotiske minutter, der herskede, efter danskeren var blevet kørt på Rigshospitalet.

»Mens spillerne og lægerne samlede sig om Christian, kom de stadig hen til mig for at vide, hvad der skulle ske. Fortsætter kampen? Gør den ikke? Hvad gør vi? Hvor længe skal vi vente? Det var min opgave sammen med UEFA. Jeg havde rigeligt at gøre i den tragiske situation,« siger han og tilføjer:

»Det vigtigste var, at Christian havde det godt og fik hjælp. Herefter sørgede vi for, at begge holds spillere var ok, og jeg skulle sikre mig, at mine kollegaer havde det godt.«

Efter kollapset i Parken var den danske landsholdsstjerne indlagt i flere dage på Rigshospitalet, hvor han fik indopereret en såkaldt ICD-enhed – en slags pacemaker.

De efterfølgende seks uger brugte Christian Eriksen sammen med familien i Danmark, hvor han havde brug for ro og hvile, lød det.

Tirsdag gik turen så til Milano for første gang siden dén aften i Parken. Her mødtes Christian Eriksen blandt andet med Inters sportsdirektør, Giuseppe Marotta, for at snakke fremtidsplaner.

