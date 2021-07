Selvom håndboldherrerne vandt en sikker sejr på 34-28 over Portugal, så var det ikke alt, der var fryd og gammen efter fredagens kamp.

Undervejs måtte målmand Niklas Landin nemlig sætte sig ud på bænken med en skade.

Og landstræner Nikolaj Jacobsen forklarede efterfølgende, at det gav 'lidt panderynker'.

Men dagen derpå er der gode nyheder fra anføreren selv.

Niklas Landin under håndboldkampen mellem Danmark-Portugal til OL i Tokyo , fredag den 30. juli 2021.

»Jeg mærkede et lille stærk i baglåret. Men ud fra de test, jeg lige har kørt med fys’en, så er det ikke slemt, og jeg skal også over og træne senere,« siger Landin på et digitalt pressemøde.

»Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst havde noget med baglåret, men det er jo lidt en typisk skade for målmanden, fordi vi slider så meget og sparker så meget ud med benene. Så derfor vil det oftest være en målmandsskade – at man lige får et lille riv. Og så tog jeg egentlig bare en sikkerhedsforanstaltning ved at spørge, om Kevin var klar igen,« forklarer Landin om, hvorfor han satte sig ud på bænken og lod reserven Kevin Møller spille den sidste del af kampen.

Søndag møder Danmark de svenske naboer i den sidste kamp i det indledende gruppespil. Adspurgt, om det kan komme i spil, at Landin skal spares i det opgør, lyder meldingen:

»Lige nu tager vi det dag for dag. Det er ikke noget, som jeg beslutter. Men heller ikke noget, som jeg synes, vi skal beslutte allerede nu,« siger Niklas Landin.

Det største spørgsmålstegn i den danske trup hænger dog ikke over Landin - men derimod Lasse Andersson.

Bagspilleren, der har en central rolle i det danske forsvar, vred om på anklen i sejren over Bahrain, og siden har han været ude af truppen.

Nikolaj Jacobsen håber dog stadig, at Andersson kan komme tilbage. Men tiden kan gå hen og blive en faktor, da landstræneren ikke må skifte ud i truppen efter kvartfinalen.

Det vil sige, at han senest mandag skal træffe en endelig beslutning omkring Lasse Andersson.

»Vi har nogle dage endnu. Nu træner Lasse her i eftermiddag. Så ser vi, hvordan foden reagerer på det. Hvis der er en lille smule tvivl, spiller han ikke i morgen mod Sverige. Og så skal vi træffe beslutning efter det, om han kan komme ind og bidrage,« siger Nikolaj Jacobsen.