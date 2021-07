Viktor Axelsen vil úndgå folk, der fortæller ham, at han har fået en decideret OL-gave i søndagens semifinale.



Men det har han altså.

I kampen om en plads i finalen venter OL-sensationen - verdensranglistens nummer 59, Kevin Cordon fra Guatemala. En spiller, som Axelsen aldrig før har mødt.



Det må begnes som en semfinale, hvor Viktor Axelsen er kæmpefavorit.

»Jeg skal lade være med at tale med folk, der hele tiden vil nævne, at jeg er storfavorit. Jeg skal bare gå ind og tage det som en badmintonkamp,« sagde Axelsen efter sin kvartfinalesejr over Shi Yu Qi.



»Selvfølgelig er det en stor chance for at gå i en finale. Selvfølgelig er der det.«

»Men det er også en god mulighed for at tænke på alt muligt andet end at spille badminton. Og den vej har jeg ihvert fald ikke tænkt mig at gå ned ad!«

Viktor Axelsen skreg 'videre, videre', da han lørdag middag havde bøllebanket kinesiske Shi Yu Qi med 21-13, 21-13 i OL-kvartfinalen.