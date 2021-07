Kojo Musah er første danske mand på 100 meter ved OL, når han lørdag løber sit indledende heat.

Når sprinteren Kojo Musah lørdag klokken 12.45 løber sit indledende heat på 100 meter ved OL, er det første gang i 93 år, at en dansk mand deltager i det, der betegnes som kongedisciplinen ved OL.

Musah fornemmer da også historiens vingesus og den øgede opmærksomhed som deltager.

»Der ligger helt klart et fokus på 100 meter. Det er svært at sige, om jeg ville få lige så meget fokus i en anden disciplin, men normalt er det 100-meteren, der er i fokus,« siger Kojo Musah.

»Jeg mærker det blandt andet ved, at I kommer her og er enormt interesserede, og det sker jo dagligt, og sådan har det været siden indendørssæsonen, da jeg begyndte at løbe stærkt på 60 meter.«

For Musah fylder disciplinens storhed dog ikke så meget.

»Det er da fedt, men for mit vedkommende er det jo bare min disciplin, og den jeg prøver at perfektionere mig i hver dag.«

»Det bliver da enormt fedt at være i så hård konkurrence på et fedt stadion. Det bliver første gang, at jeg er i blandt så mange dygtige. Det giver blod på tanden,« lyder det fra Aarhus 1900-sprinteren.

Den københavnske typograf Leo Jørgensen var den seneste danske mand på 100 meter ved legene i Amsterdam i 1928.

»Da jeg fandt ud af, at det var så længe siden, gjorde det mig stolt og gav en ild, men jo længere tid, der er gået gået, jo mindre tænker jeg på det.«

»Nu handler det om, at jeg skal ind og konkurrere mod de bedste. Jeg kan ikke blive ved med at tænke, at det er det vildeste nogensinde, for det gør mine konkurrenter ikke. De kommer for at løbe stærkt,« pointerer Musah.

For mange atleter var det til irritation, at pandemien rykkede OL fra sommeren 2020 til 2021, men for Musah var udsættelsen helt afgørende for overhovedet at kunne komme til Tokyo.

For halvandet år siden konkurrerede han slet ikke på et niveau, hvor deltagelse på 100 meter individuelt var realistisk.

Siden sagde han sit job op og satsede endnu mere på sin sport, og det har givet markant afkast i form af deltagelse i Japan.

»Var OL afholdt i 2020, havde jeg ikke været med. Jeg har taget beslutninger, som har gjort, at jeg har misset nogle ting for at stå her i dag. Jeg har satset hele butikken, givet afkald på uddannelse og brugt opsparede penge.«

»For halvandet år siden havde jeg ikke regnet med at stå her i dag. Måske i stafetten, men ikke individuelt. Men jo hurtigere jeg løb, jo mere gik det op for mig, at det godt kunne lade sig gøre,« fortæller Musah.

I 2021 har han flere gange sat DM-rekord på 100 meter. I foråret lød hans personlige rekord 10,29 sekunder, men siden har han først løbet i 10,17 og senest 10,14 sekunder i slutningen af juni.

Han har ikke sat sig noget specifikt OL-mål hverken med tid eller placering.

»Der er så mange ting, som spiller ind. Men jeg skal føle mig tilfreds og have gjort, hvad jeg kunne, og det er lang tid siden, at jeg har følt mig så klar som nu.«