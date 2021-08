De stod med sølvmedaljer om halsen, og skuffelsen var ikke til at overse. Og for Lasse Svan gjorde den ekstra ondt.

»Jeg tror godt, jeg uden at forarge for mange kan sige, det nok var mit sidste OL. Jeg er vel små 41, når vi skal til Paris næste gang, så det var nok det sidste OL for mit vedkommende.«

Sådan lød det fra Lasse Svan, der dog ikke havde gjort sin landsholdsfremtid op helt generelt.

Han lagde dog ikke skjul på, at nederlaget i finalen netop af den grund gjorde ekstra ondt. Det var selvsagt mere fladt end at slutte på toppen af podiet.

Lasse Svan har spillet sit sidste OL. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lasse Svan har spillet sit sidste OL. Foto: Liselotte Sabroe

»Selvfølgelig gør det. Det havde været en rigtig god måde at slutte det eventyr af på, men jeg er stadig rigtig glad for at have været en del af gruppen. Vi har sagt det mange gange, men jeg synes, det er en fantastisk gruppe. Så mange bidrager,« sagde den 37-årige landsholdsprofil.

Der kommer et EM til januar, og Lasse Svan fortalte, at han er fristet til at være med i håb om at kunne stå øverst på skamlen der.

Også 36-årige Morten Olsen fortalte efter kampen, at han med al sandsynlighed heller ikke er med i Paris i 2024. Inden det hele startede, lød det fra landstræner Nikolaj Jacobsen, at han hellere havde set, OL blev aflyst med alle de restriktioner, der har været.

Men Morten Olsen mener dog alligevel, at det har været det hele værd. For han regner heller ikke med at sætte sig på flyet til Paris om tre år.

Morten Olsen (th.) har med al sandsynlighed spillet sit sidste OL. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Morten Olsen (th.) har med al sandsynlighed spillet sit sidste OL. Foto: Liselotte Sabroe

»I forhold til ikke at opleve OL er det da det værd at komme herud og gøre det. Det er bedre end ingenting for mit vedkommende. Hvis det havde været aflyst, havde jeg nok været for gammel til det næste. Jeg er glad for, jeg fik lov til at spille og prøve det en gang til. For mig har det været rigtig fint,« sagde han og uddybede:

»Umiddelbart tror jeg om tre år, der kan jeg ikke se, jeg er frisk nok til at spille om tre år. Meget skal gå min vej, og så skal jeg også finde noget motivation til at fortsætte på så højt niveau i så lang tid. Jeg er tæt på at runde 40 der,« sagde Morten Olsen.

Han lagde vægt på, at de virkelig har fået en god gruppe, og den kan da godt trække i ham.

»Når man har det så sjovt med spillerne og holdet, og vi er så langt med fremme, er det også svært at melde fra. Det er noget, man må finde ud af,« sagde Morten Olsen.

Ligesom resten af holdet var han skuffet over, det ikke blev til guld. Men han håber, det snart vender.

»Det er bedre end ingenting. Det er altid nederen at tabe guldet. Men jeg er stolt af at have fået medalje med hjem fra et OL igen. Det tror jeg hurtigt, man bliver. Men jeg synes, det er ærgerligt at tabe en finale, når vi på ingen måde er tæt på at levere det bedste, vi kan. Det siger selvfølgelig også lidt om, hvor godt et hold det egentlig er, at vi er tæt på at vinde en kamp, selvom vi slet ikke rammer niveauet.«

Danmark tabte finalen med 25-23. Undervejs var danskerne bagud med seks mål, men fik ædt sig ind på franskmændene, og Nikolaj Jacobsens mandskab havde endda muligheden for at udligne i de døende sekunder.

Men desværre for Danmark endte en fejl med, at bolden kom i franske hænder, de scorede på et tomt dansk mål, og så var kampen lukket.