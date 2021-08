Lørdagen har budt på voldsomt vejr flere steder i landet.

Og allerede i løbet af eftermiddagen har flere steder oplevet skybrud. Et enkelt sted endda et dobbelt et af slagsen.

Det fortæller den vagthavende hos DMI til B.T.

»Vi har allerede set skybrud flere steder. Det drejer sig om Nordjylland, det nordlige af Østjylland og Nordsjælland,« siger den vagthavende Thor Hartz.

Et enkelt sted har dog set mere regn end de andre.

Ved målestation Gistrup ikke langt fra Aalborg har man registreret 31 mm regn på 30 minutter.

Der er dermed tale om et dobbelt skybrud.

»Det har været ret voldsomt omkring Aalborg, hvor vi har registreret dobbelt skybrud et sted og et skybrud et andet sted,« siger den vagthavende.

Skybrudslignende regn og tordenbyger førte til oversvømmede veje i Aalborg, lørdag den 7. august 2021. Foto: Henning Bagger Vis mere Skybrudslignende regn og tordenbyger førte til oversvømmede veje i Aalborg, lørdag den 7. august 2021. Foto: Henning Bagger

Også i det nordsjællandske har de lokale beboere fået store mængder regn i løbet af eftermiddagen lørdag.

Således er der registreret skybrud ved både Skævinge og Ramløse – begge steder i nærheden af Arresø.

Det ustadige vejr, hvor kraftige byger afløses af sol, skal vi trives med lidt endnu, lyder meldingen.

Først og fremmest aftager det voldsomme regnbælte, som har bevæget sig over de nordlige egne af landet de seneste timer. Og DMIs varsel om kraftig regn slutter klokken 20.00.

Det erstattes dog umiddelbart af en risikomelding for de sydlige egne lørdag aften og nat, hvor der kan komme store mængder regn, torden og hagl.

I løbet af søndagen kan man stadig forvente både sol og regn på skiftende basis over store dele af landet. Og det ustadige vejr fortsætter også ind i den kommende uge, forklarer Thor Hartz.

Men derfra er der bedre nyheder:

»I midten af næste uge bliver det noget mere tørt vejr. Vi kommer til at se mere til solen, og så kommer vi også på den gode side af 20 grader langt de fleste steder,« forklarer den vagthavende om en sommer, der ser ud til at vende tilbage.