Præsidenten for Det Internationale Håndboldforbund (IHF), Hassan Moustafa, har set sig sur på de danske dommere.

Ja, faktisk er det alle dommere fra Skandinavien, som nu er faldet i unåde hos den magtfulde egypter.

Og det har fået konsekvenser for det danske dommerpar Mads Hansen og Jesper Madsen til det igangværende OL.

Hassan Moustafa har nemlig enerådigt indført en regel før legene i Tokyo, som forbyder skandinaviske dommere at dømme kampe med deltagelse af andre skandinaviske lande. De må heller ikke dømme kampe, som har relation til deres hjemland.

Præsidenten for Det Internationale Håndboldforbund (IHF), Hassan Moustafa

Det vil sige, at Hansen og Madsen eksempelvis ikke måtte dømme torsdagens tidlige semifinale mellem Frankrig og Egypten, fordi Danmark kunne møde vinderen i en finale. Det erfarer B.T. fra flere uafhængige kilder.

Og Moustafas opførsel får nu hård kritik med på vejen fra Morten Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndbold Forbund.

»Jeg har også hørt en fugl synge om det, du siger. Og man kan jo også bare se på, hvem der dømmer hvilke kampe. Jeg er på håndboldens vegne meget, meget ærgerlig og uforstående over for det. IHF beklikker jo nogle dommeres troværdighed, og det er et helt unødvendigt angreb. Og her går det jo så ekstra hårdt ud over danske dommere, og det er ærgerligt for dansk håndbold. Vi er kendt for at have gode dommere, som dømmer de største kampe i turneringerne, så det forstår jeg ikke,« siger Morten Henriksen og fortsætter:

»Det her er at mistænkeliggøre os som danskere og skandinaver. Jeg opfatter os ellers som nogle troværdige nationer. Så det gør da ondt som dansker. Og i det her tilfælde kan jeg kun opfatte det, som om nogen har mistillid til vores neutralitet. Og det er godt nok ærgerligt.«



»I DHF undrer vi os over, at der er forskel på, om man er et skandinavisk dommerpar – eller man kommer fra andre steder i verden. Vi kan ikke se, der er udfordringer i, at hverken svenske, norske eller danskere dommere dømmer andre skandinaviske lande.«

Et kig på dommerpåsætningen viser også, at der ikke er problemer med, at andre dommerpar kan få lov at dømme nabolande. Det er sket ved flere tilfælde.

Blandt andet så sent som ved torsdagens semifinale, hvor spanske dommere styrede opgøret mellem Frankrig og Egypten. Hasan Moustafas regel gælder altså således kun de skandinaviske lande.

B.T. har forelagt oplysningerne for IHF og bedt om et interview, men forbundet har ikke reageret på vores forespørgsel. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra danske Bjarne Munk Jensen, der er konstitueret dommerformand. Men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Heller ikke dommerne Mads Hansen og Jesper Madsen har svaret på vores opkald.

Ifølge B.T.s kilder er Moustafas beslutning et udtryk for, at egypteren har været utilfreds med et par tilfælde, hvor skandinaviske dommere har dømt andre nordiske nationer.

Blandt andet var han alt andet end begejstret for de norske dommere, som styrede kampen mellem Sverige og Egypten til VM i januar, hvor egypterne tabte.

Allerede tilbage i maj gjorde den daværende IHF-dommerformand, spanske Ramon Gallego, opmærksom på, at der var problemer med, at Hassan Moustafa ville blande sig i dommerpåsætningen.

Sportschef i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen.

Gallego var så oprevet, at han efter 40 år i IHF valgte at stoppe med øjeblikkelig virkning, fordi Moustafa havde luftet sit ønske om at sætte begrænsninger på de skandinaviske dommere.

Det ville Gallego ikke stå model til.

»Årsagen er mine alvorlige uenigheder med IHFs præsident, der blander sig i påsætningen af dommere til kampene. Det er særligt kritisk her, hvor vi nærmer os OL i Tokyo. Han (præsidenten, red.) sår tvivl om, hvorvidt de nordiske dommere er upartiske, når de dømmer andre nordiske hold,« skrev Gallego om sin opsigelse i et brev, som blandt andet blev sendt til TV 2.

Nu har Ramon Gallegos bekymringer vist sig at blive til virkelighed ved dette OL.

Og ifølge Morten Henriksen er det helt urimeligt, hvad der udspiller sig i Tokyo.

»Først og fremmest skal der ikke være restriktioner for dommerne. Man må jo have den nødvendige tillid til, at alle dommere er neutrale og i stand til at dømme objektivt. Alt andet er virkelig ærgerligt for vores sport.«

»Men hvis man insisterer på, at der skal være den slags restriktioner, så forekommer det mig meget mærkeligt, at det kun skal gælde skandinaviske dommere. Hvorfor er det lige dem, der skal rammes? Det kan jeg ikke finde et argument for. Nogen må jo have et horn i siden på dem. Og hvorfor melder man det ikke bare ud, i stedet for at I (medierne, red.) skal opsnuse sådan noget?« lyder det fra sportschefen, som tilføjer:

»Der er i det hele taget brug for en større gennemsigtighed omkring IHFs beslutninger, så man kan undgå en masse spekulationer. Det her er håndbolden i hvert fald ikke tjent med,« siger Henriksen.