Danmark er ikke længere regerende olympiske mestre. Det står klart efter et 23-25-nederlag til Frankrig i OL-finalen.

Danmark hang efter i det meste af kampen. 10-14 hed den ved pausen, og i anden halvleg var Danmark flere gange bagud med seks.

Danskerne fik dog forbilledligt fightet sig tilbage og havde flere gange muligheden for udligne. Blandt andet med 10 sekunder igen. Men ak.

Herunder kan du læse, hvordan B.T. vurderer indsatsen fra de danske spillere:

Ikke alle er klar over det, men 'Landin' (Udt: 'langdang') er åbenbart et fransk verbum, der betyder 'at lukke noget – eksempelvis et håndboldmål – fuldstændig ned. Den danske anfører gjorde, hvad han skulle og mere til. Han skal bare få en masse børn, så Danmark kan have en Landin i kassen de næste mange generationer.

Uden for bedømmelse

Lillebror havde længe en svær aften. Et Dika Mem-fodskifte sendte ham ud i cafeteriet efter en California-rulle. I angrebet led han gevaldigt under bagspillernes manglende tempo, og han fik nærmest intet at arbejde med. I anden halvleg tog han dog ansvar og var med til at kæmpe Danmark tilbage i opgøret.

Saug'en var blevet slebet og var – efter semifinalefadæsen – skarp igen. Den jyske kraftkarl scorede på sine chancer og afviste franskmænd, som var han dørvogter på Club Duplexe i Paris. Men han kunne ikke ændre på den danske skæbne.

Der blev langt om længe brug for Morten Olsen i denne turnering. Halvvejs inde i anden halvleg blev han sendt på banen efter at have varmet bænken siden midt i gruppespillet. Det kunne også ses – 'Ålsen' (som Nikolaj siger) manglede helt forståeligt timing. Men flot scoring til sidst.

Han er vant til at løfte meget – men det her var alligevel lige i overkanten, tænkte man. Mikkel stod længe for nærmest det hele i angrebet – og det var hurtigt tydeligt, at der snart ikke er mere benzin på Hansen-tanken. I anden halvleg fandt han dog nogle ukendte reserver frem og fightede Danmark tilbage. Men det var ikke en Hansen-finale, som vi kender.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Danmarks D'Artagnan havde fået en alvorlig babysitter i form af GOAT-aspiranten Monsieur Karabatic, som tævede og bankede løs på Skjern-knægten, som var han en fransk enfant terrible. Og det var en stor mundfuld for Gidsel, der for første gang i sin landsholdstid virkede lidt overmatchet. Men Gidsel skulle lige kigge sin modstander ud, og derfra var det Nikola Ka'da'bar'-kom'-tic! (ahemm). Hård skæbne med det sidste angreb!

'Såå deeet', sad man og tænkte, da Mensahs første stik med det famøse løbeskud blev grebet ud af den franske målmand! Mads' energi virkede noget flad i forhold til, hvad vi har set tidligere. Skød og skød, men manglede den snert, vi kender og elsker. Forsvarsspillet var i top – som altid.

Det har været typer som Møllgaard, der i vikingetiden fik ideen til at rejse til Paris og sætte ild til byen. Henrik den Grumme fik delt masser af kølleslag og øksehug ud i forsvaret. Det var sgutte i den ende, at Danmark havde problemer.

Revancherede sig efter de 1000 afbrændere i semifinalen med sikre afslutninger – og samtidig spillede han 'Toft guy' over for de franske angrebsspillere. Der var dog også et par dumme fejl – som eksempelvis at smide en vundet bold i hænderne på en franskmand.

Lasse dog! Bankede en 100 procent'er over målet efter fem minutter og forsvandt derefter helt ud af opgøret. Det samme skete i semifinalen – og det er så underligt usvan'sk. Lad det bare være en Tokyo-ting, hr. Svan.

Det er, som det er med det danske forsvars Jean-Claude van Damme. Lige så fremragende og afklaret, han er, når det kommer til at forhindre scoringer – lige så hektisk og uovervejet bliver det, når han skal træffe beslutninger i angrebet. En meget dyr herre i den ende!

Det franske forsvar ville desværre godt danse med, når Holm satte de vævre chassés'er ind. Sled – ligesom hele det danske angreb – helt utroligt meget med at finde hullerne i den franske rustning og gled ud af kampen efter 15 minutters spil.

Kom ind i stedet for den lidt blodfattige Lasse Svan, men Johan Hansen kunne heller ikke gøre fra og til ude på den højrefløj. Han kan glæde sig over, at han nu er den første færing nogensinde med en OL-medalje i samlingen.

Franskmændene havde kigget det danske angrebsspil ud – og Nikolaj Jacobsen kunne ikke finde løsningerne i sin trup. Savnede i den grad en spiller, der kunne score på den anden side af tremeter-linjen. Til Nikolajs ros skal det siges, at han også fik kigget det franske angrebsspil ud. Men øv, NiGULDaj lyder bare bedre NiSØLVaj.