»Det er kæmpe stort.«

Sådan lød det fra den danske OL-guldvinder Lasse Norman Hansen kort tid efter finalen.

Og han talte faktisk ikke som sådan om den skinnende medalje, han havde om halsen.

I stedet satte han ord på et særligt øjeblik, der fandt sted, da han sammen med Michael Mørkøv havde krydset målstregen i parløb.

Lasse Norman Hansen er kærester med fredagens OL-sølvvinder Julie Leth (til venstre). Foto: CHRISTOPHER JUE

For næsten med det samme stod den nykårede olympiske mester i armene på sin kæreste, Julie Leth. De krammede og fejrede sejren. Hun er selv cykelrytter og vandt fredag OL-sølv sammen med Amalie Dideriksen.

Og at kunne dele hele den oplevelse sammen betyder meget for parret, fortalte Lasse Norman Hansen.

»Jeg er utrolig stolt af den sølvmedalje, hun fik i går. Vi har begge arbejdet sindssygt hårdt og været med til nogle gange at sparke hinanden ud ad døren derhjemme i kampen om at nå det niveau, der skulle til her. At vi begge kan stå med en olympisk medalje, er kæmpestort,« sagde Lasse Norman Hansen om det øjeblik med kæresten, tv-kameraerne fangede.

Alligevel var det manden, han havde ved sin side, han hyldede mest. Michael Mørkøv. Hans makker, som han nu har vundet OL-guld med.

Foto: CHRISTOPHER JUE

»I virkeligheden er jeg rigtig stolt af at stå her med Michael, som er rejst afsted fra sin familie tit og ofte både med landeveje og det her oveni. Hold kæft, det er virkelig stort for mig, at hans satsning er gået, som den er gået. Jeg er utroligt stolt af at være en del af det,« lød det fra en storsmilende Lasse Norman Hansen.

Mens Danmark tog guld og dermed kunne stille sig øverst på podiet til tonerne af den danske nationalmelodi, var det England, der tog sølv, mens Frankrig – der også længe lå og kæmpede med om guldmedaljerne – vandt bronze.