Hvor er det ærgerligt!

Danmark tabte OL-finalen til Frankrig med 25-23 efter et sandt håndbolddrama, hvor franskmændene simpelthen var meget bedre end Danmark rent fysisk. Nikola Karabatic og co. førte med 14-10 ved pausen, og det lykkedes dem desværre at holde ved i de sidste 30 minutter – selvom Danmark var tæt på at fuldføre et stort comeback.

Niklas Landin og Mikkel Hansen gjorde ellers, som de altid gør – var fremragende i de største kampe. Målmanden forsøgte at lukke af i anden halvleg, mens Mikkel Hansen var angrebsstrategen med flot håndboldspil og mange mål.

Her er tre ting, som vi lærte i OL-finalen:

Mikkel Hansen er og bliver verdensklasse. Hold nu op, hvor er han god! Han holdt ene mand Danmark inde i kampen, da det så mest sort ud, og Frankrig førte med seks mål. Kan han holdes frisk de kommende år i takt med, han kommer længere op i alderen? I så fald står Danmark et rigtigt godt sted i forhold til flere triumfer på håndboldbanen. Mikkel Hansen slog undervejs i finalen også rekorden for flest mål ved et OL. Den tidligere rekord blev sat i Athen tilbage i 2004.

Jeg ved ikke, om Frankrig har spist mere rugbrød end Danmark, men de var i hvert fald ovenpå rent fysisk i Tokyo. De danske angrebsspillere havde svært ved at håndtere de tunge franske forsvarsspillere, og det virkede undervejs til, at de var bange for at hamre ind i de nykårede olympiske mestre. Specielt Mathias Gidsel havde det svær i første halvleg i sine dueller med Nikola Karabatic, der rent ud sagt var stærkere end den danske stjerne.

Er de unge danskere klar til at tage over efter Niklas Landin og Mikkel Hansen, når den tid kommer? Det er desværre et spørgsmålstegn efter lørdagens finale i Japans hovedstad. Her var det nemlig kun Mathias Gidsel, som hævede sit niveau i anden halvleg, da Frankrig stak af med hele seks mål. Spillere som Lasse Andersson og Jacob Holm var simpelthen ikke gode nok i OL-finalen, hvor førstnævnte også fik en stor skideballe af Nikolaj Jacobsen i første halvleg, fordi han sjuskede en nem aflevering væk.