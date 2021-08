Viktor Axelsen er kendt for at være en kompromisløs atlet. Men med guldmedaljen i hus og fødderne på dansk jord kan han nu se frem til nogle uger, hvor badminton-Viktor ikke styrer hverdagen.

»De næste par dage, måske den næste uges tid, er jeg ikke badmintonspilleren Viktor. Jeg skal være sammen med min familie, og jeg skylder et par bleskift. Det glæder jeg mig sgu til,« lød det fra den glade OL-guldvinder, da han landede i lufthavnen fredag eftermiddag.

Det har tidligere været beskrevet af TV 2, at han har prøvet sig med kobbersmykker for at opnå et bedre blodomløb, at han har sovet med kaktusser for at opnå et bedre sovemiljø, og at han ikke deler soveværelse med sin forlovede, Natalie Koch Rohde, og datteren Vega, så hans nattesøvn ikke bliver forstyrret.

Den kompromisløshed, der mandag resulterede i, at han slog den forsvarende mester, Chen Long, i OL-finalen i herresingle, og dermed kunne tage OL-guld med hjem til Danmark.

OL-guldvinder Viktor Axelsen blev modtaget af sin mor Gitte Axelsen, kæresten Natalia Koch Rohde, datteren Vega og flere andre familiemedlemmer, da han landede i lufthavnen fredag eftermiddag (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere OL-guldvinder Viktor Axelsen blev modtaget af sin mor Gitte Axelsen, kæresten Natalia Koch Rohde, datteren Vega og flere andre familiemedlemmer, da han landede i lufthavnen fredag eftermiddag (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Men ved ankomsten i Københavns Lufthavn kunne Viktor Axelsen afsløre over for B.T., at den næste uges tid kommer til at se noget anderledes ud.

»Jeg glæder mig faktisk til at kunne gøre det, jeg har lyst til, når jeg står op. Ikke skulle tænke over, hvor mange kulhydrater der er i mit næste måltid, ikke at skulle tænke over, om jeg får varmet ordentlig op til næste træning, hvad træningsprogrammet står på og alt det der.«

I lufthavnen stod familie og venner klar til at tage imod ham med champagne og kransekage, og resten af fredagen skal da også bruges med den nærmeste familie.

»Viktor og Natalie har brug for, at der er ro på i dag, og lille Vega har også brug for at have sin far for sig selv. Men i morgen giver vi den gas igen med fejringer,« fortæller Gitte Axelsen, der er mor til Viktor Axelsen.

Viktor Axelsens guld - datteren Vega og OL guldmedaljen. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Viktor Axelsens guld - datteren Vega og OL guldmedaljen. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Og med badminton-Viktor på hylden kan der skejes ekstra ud til diverse fejringer, som venter Viktor Axelsen de næste par dage.

»Nu skal jeg være sammen med venner og familie og fejre, og jeg drikker normalt aldrig, men jeg tænker, at der nok skal en øl eller tre indenbords,« lyder det fra OL-guldvinderen.