Har du nogensinde set et decideret kvælertag i løbet af en fodboldkamp?

Hvis svaret er nej, så har du muligheden nu. Der var nemlig dramatik for alle pengene torsdag formiddag dansk tid, da Elfenbenskysten mødte Saudi-Arabien ved OL.

Fodboldkampen endte med en sejr på 2-1 til førstnævnte, men det var ikke spillet på banen, der stjal opmærksomheden. Det var i stedet for en episode i anden halvlegs tillægstid.

Her tog Elfenbenskystens Aboubacar Doumbia nemlig kvælertag på Saudi Arabiens Salman Al-Faraj. Du kan se et billede af den voldsomme situation herunder:

Foto: YOSHIKAZU TSUNO Vis mere Foto: YOSHIKAZU TSUNO

Kampens dommer behøvede ikke at tænke længe over, hvordan han skulle håndteret kvælertaget. Han præsenterede helt korrekt Aboubacar Doumbia for det røde kort.

Men da det var efter 97 minutters fodbold, fik det ikke den store betydning for kampens resultat. Modtageren af det røde kort nåede kun at være på banen i fem minutter, inden han blev sendt i bad.

Elfenbenskysten kom foran med 1-0 på et selvmål, mens Salem Al Dawsari udlignede kort inden pausen. Milan-stjernen Franck Kessie blev matchvinder med sin scoring til 2-1 efter 66 minutter.

Den afrikanske nation har flere store fodboldnavne med til Japans hovedstad. Blandt andet Manchester United-stjernen Eric Bailly.