Fik han virkelig den koldeste skulder i mands minde? Eller var det hele bare et opsat stunt?

Debatten raser lige nu på sociale medier, efter et fejlslagent frieri er gået viralt.

Det hele foregik 16. juli til en aftenkamp hos baseballholdet Worcester Red Sox, der er en del af det verdenskendte baseballhold Boston Red Sox.

Her tog en ung forelsket mand chancen.

Foran hele stadion røg han på knæ foran sin kæreste i et frieri - men helt godt skulle det altså ikke gå, som du kan se i videoen ovenover. Kæresten lader til at gå i panik og stormer ud af stadion, mens manden ser forvirret til. En større afvisning kan man næppe få.

På videoen kan man høre folk se forfærdet til og råbe 'åh nej!', men det er ikke alle, der er overbeviste om, at frieriet er helt ægte.

Hos Worchester Red Sox har man dog ikke hørt noget.

»Det var i hvert fald ikke et stunt fra klubbens side. Og alle indikationer på dem, der var involverede, var, at det var oprigtigt, men vi har ikke hørt noget fra dem endnu,« siger Bill Wanless, der er kommunikationsansvarlig i klubben, ifølge New York Post.

Et øjenvidne er dog overbevist om, at det hele var ægte.

»Jeg så det hele, det var helt forfærdeligt,« siger Steven Wooster til radiokanalen 98.5 The Sports Hub.

»Kvinden var helt forfærdet efter frieriet. Hun løb op af trapperne. Manden løb efter hende med to af sine venner,« siger Wooster, der sad yderst tæt på selve frieriet.

Et stunt eller et ægte frieri, der ikke kunne have gået dårligere? Bedøm selv øverst i artiklen.