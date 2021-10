»Jeg elsker dig, pas på ungerne.«

Sådan lød ordene i et opkald forrige torsdag, hvor den norske langrendsløber Øystein Pettersen fik fat på sin kone, imens han ventede på en redningshelikopter.

Opkaldet kom efter en ellers så ganske normal cykeltur, som hurtigt udviklede sig til et ulideligt mareridt.

»Jeg havde en hat på under min cykelhjelm. Det var koldt. Så fik jeg en ordentlig hovedpine. Er der noget galt med hjelmen? Strammer hjelmen? Jeg løftede på skruen, som strammer hjelmen. Det fungerede ikke,« siger Øystein Pettersen i podcasten 'Gode dager' ifølge det norske medie VG.

Foto: RAIGO PAJULA Vis mere Foto: RAIGO PAJULA

Det næste, Pettersen tænkte på, var blot at komme hurtigst muligt hjem. Han parkerede cyklen og tog hjelmen af, og her kunne han mærke, at det for alvor var galt.

»Det var næsten som om, jeg blev skudt i hovedet,« siger han.

Herefter udviklede det sig blot i den gale retning. For langrendsløberens smerter var så store, at han var nødt til at lukke sine øjne. Og når han bevægede sig, kastede han op af smerte.

Derfor tog nordmanden fat på en bekendt, som er læge. Hurtigt blev det konkluderet, at han skulle sendes til hospitalet.

På det lokale hospital viste det sig efter en CT-scanning, at Pettersen havde en blødning i hovedet. Tjept gik det herefter, da han blev sendt til Rikshospitalet i Norge med en redningshelikopter.

Gudskelov virker det den dag i dag ikke til, at den voldsomme oplevelse har haft yderligere konsekvenser. Torsdag var langrendsløberen på benene igen og gik sågar en tyveminutters tur.

»Det er faktisk ganske god fremgang situationen taget i betragtning,« siger han til VG.

Øystein Pettersen har børnene Oda på ni år og Sigurd på seks år, der begge har besøgt deres far på hospitalet.

Nordmanden havde, da han var aktiv, en glorværdig karriere. I 2010 vandt han OL-guld i langrend.