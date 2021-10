En vaskeægte skandale vokser og vokser lige nu i USA.

Cheftræner for Las Vegas Raiders Jon Gruden måtte tidligere på ugen trække sig, efter The New York Times kunne rapportere, at han i flere år har sendt e-mails, hvor han bruger homofobisk sprog og nedgør kvinder. Men det var langtfra det eneste, der blev afsløret.

Nu har Gruden og NFL-ledelsen således fået en række tidligere cheerleaders for Washington Football Team på nakken, efter det er kommet frem, at cheftræneren har delt særdeles upassende billeder af dem med den dengang administrerende direktør i organisationen Bruce Allen og andre mænd.

Der er tale om en nøgenvideo, der blev optaget tilbage i 2008, og som Washington Post afslørede eksistensen af sidste år.

Cheerleaders for det, der frem til 2020 hed Washington Redskins.

Her kunne avisen fortælle, at producenterne bag en bagom-video af en kalender med holdets cheerleaders valgte at optage i al hemmelighed, mens kvinderne var topløse.

Den hemmelige video blev delt blandt holdets ansatte og skabte efterfølgende massive problemer for NFL-franchiset, der blev kritiseret for at have en dårlig kultur, hvor nedladende opførsel og mobning skabte et arbejdsklima af frygt.

Og nu viser det sig, at Jon Gruden, der på det tidspunkt var ansat som kommentator for ESPN, har delt nøgenvideoen rundt via e-mails.

Joe Gruden valgte mandag at sige op som cheftræner for Las Vegas Raiders, efter skandalen begyndte at rulle.

Afsløringen har fået en lang række tidligere cheerleaders til at kræve, at den fulde undersøgelse af sagen bliver gjort offentlig, og tirsdag udsendte advokater for 40 tidligere ansatte hos Washington Football Team så også en erklæring, hvor de krævede at se konklusionerne i undersøgelsen.

»Hvis det ikke var for New York Times-artiklen, havde vi aldrig vidst, at disse billeder gik gennem mailserverne mellem disse to virkelig vigtige personer i NFL,« udtaler Candass Correll, der var cheerleader for Washington Football Team – tidligere Washington Redskins – fra 2016 til 2021, til The Daily Beast.

Hun bliver blandt bakket op af den tidligere Raiders-cheerleader Lacy Thibodeaux-Fields, der siger, at den seneste e-mailskandale, der involverer Jon Gruden, er yderligere bevis for en kultur bygget på kvindehad, racisme og og sexisme.

Hun opfordrer derfor også toppen af NFL til at offentliggøre den fulde efterforskningsrapport.

Jon Gruden var første gang cheftræner for Raiders fra 1998 til 2001, da holdet hed Oakland Raiders, og igen fra 2018 til nu.

Holdet skiftet i januar 2020 navn til Las Vegas Raiders efter at være flyttet fra Oakland til Las Vegas.